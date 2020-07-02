В Магадане закрыли реанимацию из-за COVID-19 у врача больницы

В Магаданской областной больнице временно закрыли на карантин отделение реанимации. Сделать это пришлось после выявления коронавирусной инфекции у одного из реаниматологов.

Как сообщили РИА Новости в минздраве региона, вероятнее всего, врач подхватил инфекцию отдыхая между сменами. Поскольку с пациентами имевшими признаки ОРВИ или ковид-анамнеза он не работал. К тому же, осматривая людей, которым еще не провели обследования на COVID-19, врачи соблюдают особые меры предосторожности: надевают защитные костюмы и полные лицевые маски, которые помогают избежать заражения.

Симптомы болезни у врача проявились, когда он находился дома. К нему выехал специалист и взял мазок на вирус. Сразу же после того, как выяснилось, что тест оказался положительным, реанимацию больницы закрыли. А на базе палаты интенсивной терапии кардиологии развернули дублирующее реанимационное отделение.

При этом в закрытой на карантин части больницы остаются шесть пациентов. Присматривать за ними остались два врача, четыре медицинские сестры и две санитарки. Остальной медперсонал отделения отправлен на домашнюю самоизоляцию.