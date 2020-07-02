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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Икра на повышение

В Приморье проходит первый аукцион по продаже за границу ценной сельди
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 141(8195)
Сегодня во Владивостоке подведут итоги первого аукциона на икряную сельдь. За 334 тонны рыбы поборются пять компаний из Страны восходящего солнца.
Инспекторы внимательно осматривают со всех сторон янтарные ястыки, вытащенные из выпотрошенной рыбы: они должны быть ровными, одного цвета, без надломов и надрывов. Фото: Анна Бондаренко Инспекторы внимательно осматривают со всех сторон янтарные ястыки, вытащенные из выпотрошенной рыбы: они должны быть ровными, одного цвета, без надломов и надрывов. Фото: Анна Бондаренко
Инспекторы внимательно осматривают со всех сторон янтарные ястыки, вытащенные из выпотрошенной рыбы: они должны быть ровными, одного цвета, без надломов и надрывов. Фото: Анна Бондаренко

Это значимое событие для рыбной отрасли Дальнего Востока и, как надеются игроки рынка, начало стабильной аукционной работы.

Российские представители японских предприятий уже осмотрели продукцию на складе нового холодильного комплекса, введенного в эксплуатацию меньше двух месяцев назад. За инспекцией, которая прошла 30 июня, наблюдала корреспондент "РГ".

Фото: kurilskiy.ru
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Терминал, где хранится рыба, построил Диомидовский рыбный порт в сотрудничестве с Росрыболовством и ФГУП "Нацрыбресурс". По своим характеристикам холодильник не уступает зарубежным аналогам: его мощности позволяют переваливать до 150 тысяч тонн продукции в год.

- Рыба поступает прямо с судна-рефрижератора, вне холодильных камер она находится считанные секунды. Поэтому и не теряет в качестве, - рассказывает директор порта Сергей Войщев.

Именно такой товар будет востребован иностранными покупателями. Сейчас, по словам Войщева, аукционы в основном проводят в Китае, Японии, Южной Корее. Центром такой торговли рыбой считается южнокорейский Пусан, но российский берег давно хочет составить ему конкуренцию. Одна из самых больших проблем заключалась как раз в отсутствии холодильных мощностей, например, в "красную" путину они едва вмещали объем лосося, подготовленного к отправке в западные и центральные регионы страны.

…Мы идем к помещению, где ждут аукциона образцы рыбы. Их специально размораживали для инспекторов, чтобы те, разрезав сельдь, смогли оценить качество икры.

Представитель компании-продавца рассказывает, что улов был получен в мае-июне 2020 года в Охотском море ставными неводами. Это означает, что повреждений у рыбы минимум, более того, во время такой добычи происходит своего рода отбор - мелкая просачивается через ячею, и внутри невода остается только крупная. Потом сельдь заморозили на береговом заводе и доставили во Владивосток. Вся она выставлена единым лотом, но никаких ударов молотка и криков "продано" ждать не стоит: эксперты осмотрят рыбу, а затем, в течение следующих суток, решат, какую сумму готовы за нее заплатить. После этого продавец выберет победителя. Так сейчас проходят аукционы и в Южной Корее.

Тушки лежат в ящиках с пометками, благодаря которым представители покупателей понимают, в какой день сельдь была выловлена.

Инспектор внимательно осматривает со всех сторон янтарные ястыки, вытащенные из выпотрошенной рыбы: они должны быть ровными, одного цвета, без надломов и надрывов.

- Мы продаем продукцию по-разному. Например, у компании есть представительство в китайском Даляне, и там же - потенциальные покупатели. Мы привозим туда до пяти тонн образцов сырья, они перерабатывают его на заводе, смотрят количество и качество получившейся рыбы, и после этого заключаются сделки на большие объемы, - рассказывает представитель компании-продавца Григорий Рисованый, подчеркивая, что сейчас из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, торги будут проходить на родном берегу.

Кстати, в этом году из-за пандемии нужной покупателям сельди очень мало: США и Канада практически не вели промысел, да и российские рыбаки поймали вдвое меньше, чем в прошлом году.

В компании-владельце холодильного комплекса надеются, что до 2021-го во Владивостоке пройдут также аукционы по красной рыбе и икре. Есть покупатели и на креветку.

Мнение

Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья:

- Есть поручение президента страны о строительстве в Приморском крае рыбного кластера, которое надо выполнять. При этом следует работать не над проведением биржевых торгов, потому что рыба - не биржевой товар, а над организацией аукционов по продаже икры и другой ценной продукции. Простой пример: основные поставщики минтаевой икры - Россия и США, основной потребитель - Япония, а торги проводятся в Южной Корее. Потому что выгодно. Там хорошая инфраструктура, для участников предусмотрены определенные нормативно-правовые послабления. У нас же и с инфраструктурой сложности, и преференций уж точно нет… Этими проблемами надо заниматься. И шаги вперед уже сделаны. Сейчас новый холодильник строится еще и во Владивостокском рыбном порту, там предусмотрены в том числе и аукционные залы.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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