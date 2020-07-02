Это значимое событие для рыбной отрасли Дальнего Востока и, как надеются игроки рынка, начало стабильной аукционной работы.
Российские представители японских предприятий уже осмотрели продукцию на складе нового холодильного комплекса, введенного в эксплуатацию меньше двух месяцев назад. За инспекцией, которая прошла 30 июня, наблюдала корреспондент "РГ".
Терминал, где хранится рыба, построил Диомидовский рыбный порт в сотрудничестве с Росрыболовством и ФГУП "Нацрыбресурс". По своим характеристикам холодильник не уступает зарубежным аналогам: его мощности позволяют переваливать до 150 тысяч тонн продукции в год.
- Рыба поступает прямо с судна-рефрижератора, вне холодильных камер она находится считанные секунды. Поэтому и не теряет в качестве, - рассказывает директор порта Сергей Войщев.
Именно такой товар будет востребован иностранными покупателями. Сейчас, по словам Войщева, аукционы в основном проводят в Китае, Японии, Южной Корее. Центром такой торговли рыбой считается южнокорейский Пусан, но российский берег давно хочет составить ему конкуренцию. Одна из самых больших проблем заключалась как раз в отсутствии холодильных мощностей, например, в "красную" путину они едва вмещали объем лосося, подготовленного к отправке в западные и центральные регионы страны.
…Мы идем к помещению, где ждут аукциона образцы рыбы. Их специально размораживали для инспекторов, чтобы те, разрезав сельдь, смогли оценить качество икры.
Представитель компании-продавца рассказывает, что улов был получен в мае-июне 2020 года в Охотском море ставными неводами. Это означает, что повреждений у рыбы минимум, более того, во время такой добычи происходит своего рода отбор - мелкая просачивается через ячею, и внутри невода остается только крупная. Потом сельдь заморозили на береговом заводе и доставили во Владивосток. Вся она выставлена единым лотом, но никаких ударов молотка и криков "продано" ждать не стоит: эксперты осмотрят рыбу, а затем, в течение следующих суток, решат, какую сумму готовы за нее заплатить. После этого продавец выберет победителя. Так сейчас проходят аукционы и в Южной Корее.
Тушки лежат в ящиках с пометками, благодаря которым представители покупателей понимают, в какой день сельдь была выловлена.
Инспектор внимательно осматривает со всех сторон янтарные ястыки, вытащенные из выпотрошенной рыбы: они должны быть ровными, одного цвета, без надломов и надрывов.
- Мы продаем продукцию по-разному. Например, у компании есть представительство в китайском Даляне, и там же - потенциальные покупатели. Мы привозим туда до пяти тонн образцов сырья, они перерабатывают его на заводе, смотрят количество и качество получившейся рыбы, и после этого заключаются сделки на большие объемы, - рассказывает представитель компании-продавца Григорий Рисованый, подчеркивая, что сейчас из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, торги будут проходить на родном берегу.
Кстати, в этом году из-за пандемии нужной покупателям сельди очень мало: США и Канада практически не вели промысел, да и российские рыбаки поймали вдвое меньше, чем в прошлом году.
В компании-владельце холодильного комплекса надеются, что до 2021-го во Владивостоке пройдут также аукционы по красной рыбе и икре. Есть покупатели и на креветку.
Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья:
- Есть поручение президента страны о строительстве в Приморском крае рыбного кластера, которое надо выполнять. При этом следует работать не над проведением биржевых торгов, потому что рыба - не биржевой товар, а над организацией аукционов по продаже икры и другой ценной продукции. Простой пример: основные поставщики минтаевой икры - Россия и США, основной потребитель - Япония, а торги проводятся в Южной Корее. Потому что выгодно. Там хорошая инфраструктура, для участников предусмотрены определенные нормативно-правовые послабления. У нас же и с инфраструктурой сложности, и преференций уж точно нет… Этими проблемами надо заниматься. И шаги вперед уже сделаны. Сейчас новый холодильник строится еще и во Владивостокском рыбном порту, там предусмотрены в том числе и аукционные залы.