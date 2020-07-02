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02.07.2020 06:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье тигр Амур нашел опекунов себе и товарищам по сафари-парку

Текст: Ольга Журман

Опекунами 63 животных, живущих в сафари-парке в Приморском крае, стали 55 человек. А у тигра Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром, даже два опекуна. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Тигру Амуру из сафари-парка Приморья стали искать кормильца

Клич о помощи голодавшим животным в условиях пандемии коронавируса, когда посещение зоопарков было запрещено, владельцы парка подали в конце апреля. За эти два с небольшим месяца опекуны нашлись для всех питомцев. На сайте парка публикуется полный список этих людей.

"Опекунами тигра стала жительница Москвы Ольга Сморолинова и приморская сеть супермаркетов. Кроме того, найдены опекуны для лисы, дальневосточного лесного кота, птиц, а также тигрицы Тайги (сестры Амура) и других обитателей сафари-парка, - отмечается в сообщении.

Для всех опекунов сделаны макеты информационных табличек, дарственных фотографий, оформлены свидетельства опекуна.Все они могут посещать своих подопечных и других животных парка бесплатно.

Справка "РГ"

Тигра Амур - бренд приморского сафари-парка. Он прославился дружбой с козлом Тимуром, который должен был стать обедом полосатого хищника. Но животные сдружились и некоторое время жили в одном вольере. За этой дружбой без преувеличения следила вся страна. Тимур умер в прошлом году от остановки сердца.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Дружба козла Тимура и тигра Амура

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