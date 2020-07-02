В Приморье за поправки высказались около 79 процентов избирателей

В Приморье рассказали о результатах Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации, озвученной заместителем председателя избирательной комиссии края Романом Охотниковым, на участки пришли 62,6 процентов избирателей, 78,86 процентов из них высказались за поправки.

"2 июля в 8-14 состоялось заседание избирательной комиссии Приморского края, где был подписан протокол о результатах Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. В регионе - всего 38 территориальных избирательных комиссий. Ни в одной из них итоги голосования не были признаны недействительными. Избирателям было выдано всего 917 208 бюллетеней для голосования. 916 922 из них достали из ящиков для голосования. 8 204 бюллетеня в итоге признали недействительными. К примеру, если в бюллетене поставлено две галочки, мы не можем понять результат волеизъявления голосовавшего", - приводятся его слова в сообщении.

Как рассказал председатель краевой Общественной палаты Борис Ступницкий, общественные наблюдатели, которые работали на участках всю неделю, не выявили нарушений в процедуре голосования. По его словам, в Общественной палате действовал ситуационный центр, где аккумулировалась вся информация, функционировали две мобильные группы, готовые выехать на место при получении сигнала о нарушени0й.

"Сигналов так и не поступило, информацией о нарушениях мы не располагаем", - подчеркнул он.

За участие в голосовании приморцев поблагодарил глава региона: "Хочу поблагодарить жителей края за активную гражданскую позицию - помощь в решении важнейшего государственного вопроса, а также избирательные комиссии, которые особенно напряженно работали все последнее время", - сказал Олег Кожемяко.