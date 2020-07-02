Впервые за четверть века в чукотском селе летом приземлился самолет

В отдаленном чукотском селе Илирней Билибинского района впервые за 25 лет в летнее время приземлился пассажирский самолет. Такое событие стало возможным благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы. До этого люди добирались до села только вертолетами Ми-8.

Первый летний рейс местной авиакомпании по маршруту Кепервеем - Илирней совершили на самолете DHC-6.

"Впервые самолет сел в национальном селе на грунтовую поверхность. Ранее 22 апреля 2020 года был выполнен рейс по аналогичному маршруту, но с посадкой на снежную поверхность ВПП", - сообщается на сайте администрации Билибинского района.

Время в пути составляет 35 минут, стоимость билета в одну сторону - 5000 рублей.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы была проведена в 2019 году. Стоимость обустройства в Илирнее и еще одном селе Островное составила около пяти миллионов рублей.