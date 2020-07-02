Закончился первый этап общественного обсуждения проекта техзадания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в связи с сооружением Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ). Итоги его еще не обнародованы, но площадка под стройку уже готова.

Более того, на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока одоб­рили финансирование строительства объектов инфраструктуры будущего предприятия. Проект реализуют в ТОР "Нефтехимический" в районе поселка Козьмино.

В пользу появления НЗМУ говорит то, что большинство заводов по выпуску минеральных удобрений находится в европейской части России. На Дальнем Востоке их нет вообще.

- Спрос на минеральные удобрения растет. Расширяются посевные площади в Приморском и Хабаровском краях, в Сахалинской и Еврейской автономной областях. Соответственно, выгоднее иметь собственное производство, чем завозить удобрения издалека. Предприятие строится также в расчете на экспорт продукции в страны АТР. А выбранная площадка располагает логистическими преимуществами. Есть сырьевая база: газопровод "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" сегодня не полностью вырабатывает свою мощность, - считает профессор Владивостокского университета экономики и сервиса Александр Латкин.

Основным подрядчиком НЗМУ на первом этапе подготовительных работ стало находкинское предприятие "Комплекс". На площадке, где сейчас идут земляные работы, находятся порядка 150 сотрудников стройкомпании, мобилизовано более 100 единиц тяжелой техники.

- А в целом нашими подрядчиками являются уже почти три десятка местных компаний. Они занимаются геодезией, изысканиями, электро- и водоснабжением, водоотведением и технадзорором. И их число, безусловно, будет расти, - перечисляет плюсы для региональной экономики генеральный директор АО "НЗМУ" Тарас Ганаги.

- Уже сегодня завод является серьезным работодателем в нашем городе. Мы с нетерпением ждем, когда он будет введен в эксплуатацию. Это даст Находке более полутора тысяч рабочих мест для специалистов высокой квалификации, станет источником дополнительных налоговых отчислений, будет способствовать дальнейшему экономическому и социальному развитию нашего города, - уверен глава Находкинского городского округа Борис Гладких.

Горожане сокрушаются, что к угольной пыли в Находке добавится "эффект" от химического производства

При этом жителей Находки убедить в безоговорочных преимуществах проекта пока не удается. Они перманентно выступают против него уже добрый десяток лет - именно столько времени прошло от идеи до начала ее осуществления. Горожан возмущает, что стройка фактически началась без общественного обсуждения. Теперь, сокрушаются они, в Находке к угольной пыли добавится "эффект" от химического производства. На официальном сайте НЗМУ сказано: "Ежегодно завод планирует выпускать 1,8 миллиона тонн метанола (первый этап) и 1,8 миллиона тонн аммиака (второй этап). В качестве третьего этапа возможно развитие карбамидного производства".

В июне на стройплощадке побывали депутаты думы Находки, до которых дошли слухи о незаконной вырубке леса на территории будущего предприятия.

- В отношении удаленных с площадки зеленых насаждений будут, безусловно, приняты компенсационные меры, - не стал спорить исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков, пояснив, что "удаление" было проведено в строгом соответствии с законом. - Процедура затронула не более 14 процентов общей площади участка. Кроме того, в настоящий момент мы с социальными службами рассматриваем возможность переработки этих деревьев на дрова с последующей бесплатной передачей их нуждающимся жителям нашего города.

Профессор Латкин, подчеркивающий необходимость нового крупного производства в Приморье, согласен, что экологического ущерба не миновать. Он полагает, что находкинское морское побережье и химпроизводство несовместимы.

Доктор биологических наук, научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Владимир Раков считает так же. По его словам, приморские экологи не знали о начавшихся работах. Кроме того, строительство подобных заводов в Китае запрещено, а финансируют находкинский проект ВЭБ, ВТБ и Государственный банк развития Китая (China Development Bank, CDB). Генподрядчиком на объекте является китайская компания Сhina Chengda Engineering Co. Ltd.

Дословно

Валентина Тарасова, эксперт аналитического центра при правительстве РФ, гендиректор ООО "Приморский

экологический аудит":

- В свое время в газетах было размещено объявление об общественных обсуждениях проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации НЗМУ. Интересную формулировку использовали в этом объявлении: "Строительство крупного современного высокотехнологичного и экологически чистого комплекса по переработке природного газа с объектами инфраструктуры". Ни слова о том, что завод фактически будет являться предприятием органического синтеза по производству высокотоксичных химических веществ, предназначенных для экспорта. На экологическую экспертизу должна быть представлена документация на строительство завода минеральных удобрений. Между тем, согласно сайту НЗМУ, только на третьем этапе возможно развитие карбамидного производства, то есть собственно удобрений. И важно, что инвестирование и строительство объекта началось до проведения процедуры общественных слушаний.

Справка РГ

Метанол - химический ингредиент, используемый в производстве стройматериалов, олефинов, смол, пластмасс. Аммиак применяется для производства азотных удобрений, а также для получения полимеров, текстиля, взрывчатки, этанола, при выпуске лекарств, косметики и в качестве растворителя и охлаждающего вещества. Карбамид (мочевина) - наиболее распространенный вид твердых азотных удобрений. Широко используется в деревообработке, пищевой промышленности и фармакологии. Производится из аммиака.