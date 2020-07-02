Экотропа приведет к адмиралу Ушакову, зубрам и пирогам

Мечтаете отдохнуть вдали от шума городского на лоне первозданной природы? Просыпаться утром в деревянном домике на кордоне под пение птиц, а на прогулке встретить живых зубров? Интересуетесь историей и давно планировали побывать на могиле непобедимого адмирала Федора Ушакова в старинном Санаксарском монастыре? А может быть, вы хотите испытать себя и пройти "курс выживания" в лесу? Все это и многое другое туристам предлагает Мордовский заповедник имени Смидовича - один из старейших в Приволжье.

Для гостей здесь действуют одиннадцать программ на любой вкус по самым демократическим расценкам: от 600 рублей (однодневный тур) до 6000 рублей (недельный). При этом экскурсии по заповедному лесу будут интересны как взрослым, так и детям.

"Несколько маршрутов у нас традиционно считаются семейными. Это экологический тур "В гостях у заповедника" и этнографический - "Тропою предков", рассказывающий о мифах и верованиях древней мордвы. Кстати, в этом сезоне его маршрут стал вдвое длиннее, - сообщили "РГ" в заповеднике. - А чтобы нашествие туристов не нанесло урона флоре и фауне, экологические тропы проложены над землей - на специальных сваях".

Особой популярностью пользуется тур "Заповедная Мордовия" - он адресован любителям истории и включает в себя посещение краеведческого музея имени Федора Ушакова в Темникове, а также могилы легендарного адмирала и Санаксарского монастыря, настоятелем которого был дядя флотоводца. А те, кто выберут гастрономический тур, смогут не только познакомиться с живописными местами, но и отведать блюда заповедной кухни.

Что может быть вкуснее трапезы на лоне природы? Правильно - ничего! Поэтому гастрономические туры пользуются успехом уже не первый год. В меню представлены четыре национальные кухни: русская, грузинская, украинская и, конечно, мордовская. В конце обеда гостям непременно предложат отведать душистый чай из заповедных трав и ягод - ароматные сборы названы в честь языческих мордовских богинь.

"Мордовская кухня очень колоритная и интересная, она стала "фишкой" наших гастрономических туров, - поделилась заместитель директора ФГБУ "Заповедная Мордовия" Елена Бугаева. - Наши гости из 36 регионов России приезжают сюда попробовать эту кулинарную "изюминку". Кроме того, у нас ежегодно проходит гастрономический праздник "Пятнистый фест". В нем участвуют заповедники и нацпарки со всей страны. Туристы могут оценить не только богатство флоры и фауны, но и фирменные блюда, приготовленные на их глазах. В прошлом году фестиваль собрал 50 тысяч человек. В этом году его планировали провести в сентябре, но это было до эпидемии.

Гости "Пятнистого феста" в прошлом году могли не только познакомиться с неповторимым миром природы бескрайней страны на эколого-просветительских мастер-классах, но и посмотреть на бои реконструкторов, побывать на ярмарке изделий из природных материалов. И, конечно, поучаствовать в грандиозном пикнике под вековыми соснами. Чего здесь только не было! Волжский судак, татарский чакчак, мордовские блины пачат, адыгейский мед, окрошка с тамбовской картошкой, хоперские рыбные пироги...

В этом сезоне заповедник планирует запустить новый туристический маршрут с рабочим название "Зубр: из прошлого в будущее".

Минувшей осенью здесь приступили к восстановлению исчезнувшей популяции зубров и приняли первых "новоселов". Две партии краснокнижных животных, прибывших из Окского заповедника, благополучно прошли акклиматизацию и были выпущены в естественную среду. Сейчас небольшое стадо уже вовсю хозяйничает в окрестных угодьях - рассказывают, что лесные гиганты порой выходят на территорию близлежащих деревень, чтобы полакомиться капустой на огородах.

"Зубры на вольном выпасе чувствуют себя прекрасно. Людей они не боятся, так как выращены в питомнике. Правда, не стоит пытаться поиграть с зубром и дать ему морковку, - предупредили в заповеднике. - Но если встреча с зубрами все-таки произойдет, то и паниковать не надо. Это животное мирное, по поведению - как обычная корова. А что касается капусты - зубры заранее просят понять и простить!"

Как доехать?

В Саранске с городского автовокзала отправляются автобусы по маршруту: Саранск - Краснослободск - Темников.

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