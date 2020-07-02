Одна из пятерых врачей, удостоенных в День медицинского работника звания Герой Труда Российской Федерации, - главврач нижегородской больницы № 29 Юлия Анатольевна Гаревская. Больницу - кстати, "женскую", специализирующуюся на акушерстве и гинекологии, - перепрофилировали на борьбу с коронавирусной инфекцией уже в конце марта.

Внучка военного хирурга и операционной сестры удостоена звания Герой Труда за самоотверженную работу в мирное время. Фото: из архива Юлии Гаревской

И неслучайно: решающим аргументом стало наличие отдельных палат с санузлом и большое количество кислородных точек.

- Мы буквально за два дня перепрофилировались на диагностику и лечение коронавирусной инфекции, получили сертификат, - рассказывает Юлия Гаревская. - Часть врачей работали сверх нормы, особенно реаниматологи, поскольку к тому моменту штат расширить не успели.

Готовить больницу и переучивать медиков пришлось очень быстро. К 31 марта, когда начали поступать первые заболевшие, было развернуто 100 коек, из которых десять - реанимационные. Каждая оборудована подачей кислорода. По словам главврача, лечение у них прошли свыше 400 пациентов, более 300 выписаны с выздоровлением.

Одним из пациентов оказалась... сама Юлия Гаревская. Обнаружив у себя симптомы, она прошла на компьютерном томографе (КТ) обследование, которое показало двухстороннюю пневмонию. Главврач самоизолировалась в своем кабинете и продолжила руководить по телефону, одновременно принимая лечение от своих коллег-подчиненных. К счастью, болезнь отступила, сейчас Юлия Анатольевна чувствует себя полностью здоровой. А этот эпизод борьбы с инфекцией называет "личной неприятностью".

- Самое сложное - осознать тот факт, что, несмотря на все наши усилия, некоторых пациентов с тяжелой сопутствующей патологией нам спасти не удалось, - сокрушается главврач. - Легкие больного просто перестают дышать, и ты мечешься от бессилия, потому что не можешь помочь оперативным путем.

В этот период больница продолжала работать и с беременными, но только с подхватившими коронавирус. Даже делали экстренные гинекологические операции.

- Для меня решение президента РФ стало большой неожиданностью, - рассказала "РГ" Юлия Гаревская. - Считаю, что это награда для всего коллектива нашей больницы. Я восхищаюсь и горжусь каждым из сотрудников, они круглосуточно самоотверженно и отважно выполняли и выполняют свой врачебный долг. Мы забыли, что такое выходные, каждый день задерживаемся до ночи. Потому что так надо.

Гордятся главврачом и ее подчиненные. Вот что говорит о ней Лидия Быкова, заместитель по лечебной работе:

- Юлия Анатольевна - очень отзывчивый человек, никогда не пройдет мимо чужой проблемы. Очень ответственная, не дает расслабляться коллективу, держит в тонусе. При этом очень требовательна к себе. Замечательная бабушка (в своих внуках просто души не чает), мама и дочь. А то, как она поддерживает своих родителей... Я в жизни редко встречала такую поддержку. И человек очень разносторонний - любит и знает классическую музыку, выращивает цветы, занимается спортом.

Досье "РГ"

Юлия Анатольевна Гаревская - потомственный медик: ее дед был военным хирургом, а бабушка - операционной сестрой. Акушером-гинекологом стала по примеру родной тети. Работает в медицине 30 лет, имеет высшую врачебную категорию по направлениям "Акушерство и гинекология" и "Организация здравоохранения и общественное здоровье".