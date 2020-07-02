Кировская прокуратура проверит "кладбище домашних животных"

Прокуратура Кировской области проверит факт организации свалки трупов домашних животных, сообщило в четверг надзорное ведомство.

Основанием для проверки стали сообщения в местных СМИ о том, что в лесу возле деревни Рублево Кирово-Чепецкого района были обнаружены десятки не захороненных тел домашних животных. Набредшие на них грибники зафиксировали несанкционированное "кладбище" на фото.

Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Если факт нарушения природоохранного законодательства подтвердится, будут приняты меры прокурорского реагирования.