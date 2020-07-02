На СЭПО возобновили выпуск холодильников "Саратов"

С 2 июля на Саратовском электроагрегатном производственном объединении возобновляется выпуск легендарных холодильников "Саратов", сообщают в министерстве промышленности и энергетики региона.

Причиной остановки и консервации линии стал низкий спрос, ситуация усугубилась в виду ограничительных мер из-за COVID-19. Рассматривались разные варианты возобновления производства холодильников: либо силами собственника, либо путем передачи линии в аренду возможным партнерам, а также создания совместного предприятия или продажи линии.

В итоге руководство "СЭПО-ЗЭМ" приняло решение о запуске производства своими силами. Это позволило сохранить легендарную марку и избежать увольнения более 700 работников.