Наталья Сергунина: Москва и Республика Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

На Международном форуме урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии", который проходит в Уфе, комитет по туризму Москвы и Госкомитет Башкортостана по туризму подписали соглашение о сотрудничестве. Комментируя это событие, заммэра Москвы Наталья Сергунина сказала:

- Подписанный сегодня документ - важный шаг для укрепления наших партнерских отношений и расширения сотрудничества в туристической сфере. Обмен опытом и совместные проекты принесут пользу обоим регионам.

Поделился своим мнением на этот счет и председатель республиканского Госкомитета по туризму Салават Нафиков:

- В Башкирии есть огромные природные ресурсы и сильнейший санаторно-курортный комплекс в России. Наше сотрудничество, безусловно, даст возможность познакомить с этими объектами и локациями жителей Москвы, - сказал он. - Кроме того, это поможет поддержать детско-образовательный туризм: отправить наших ребят, чтобы они смогли посетить лучшие площадки Москвы и познакомиться со столицей. Надо сказать, что это вполне конкретные шаги для работы двух регионов. Соглашение предусматривает, что Москва и Уфа намерены содействовать развитию детского, молодежного и семейного туризма, обмениваться календарем деловых и событийных мероприятий и развивать сотрудничество между организациями туриндустрии, в том числе реализующими образовательные программы.

Кроме того, будут разработаны специальные туристические маршруты с посещением Республики Башкортостан и Москвы. Для этого планируется проведение ознакомительных туров для турагентов и туроператоров.