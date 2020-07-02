Общество
02.07.2020 14:10
Текст: Анна Шепелева (Самара)

Ученые Самары и Беларуси исследуют ионосферу Земли с помощью наноспутников

Ученые из Самары и Беларуси разработают способы изучения ионосферы Земли, используя сигналы спутниковых радионавигационных систем наноспутников. Об этом сообщает пресс-центр самарского университета.
Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Совместное исследование проведут самарский вуз и Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси в течении двух лет.

Фото: Сергей Михеев
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Верхний слой земной атмосферы влияет на распространение радиоволн, а значит, существенно отражается на работоспособности техсистем. Поэтому изучение физических процессов, происходящих в ионосфере, имеет практическое значение. Эти знания помогут создать новые технологии передачи информации.

В рамках проекта ученые разработают методы и средства обработки и преобразования информации, поступающей от систем ГЛОНАСС и GPS, установленных в том числе на наноспутниках. Будет возможно воспроизвести динамические модели состояния ионосферы.

В свою очередь, это поможет прогнозировать перебои в работе систем радиосвязи и повысить точность систем позиционирования на Земле.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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- Предполагается исследование волновых процессов и выявление локальных флуктуаций плотности электронной концентрации, что позволит расширить знания о механизмах процессов, происходящих в ионосфере, - пояснил научный руководитель проекта со стороны самарского вуза Игорь Белоконов.

Эти исследования помогут также при реализации проекта консорциума российских вузов по созданию группировки наноспутников для изучения ионосферы. Группировка не менее чем из четырех космических аппаратов будет одновременно вести измерения в различных точках околоземного пространства, выявляя аномалии в ионосфере и магнитосфере.

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