Ученые Самары и Беларуси исследуют ионосферу Земли с помощью наноспутников

Совместное исследование проведут самарский вуз и Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси в течении двух лет.

Верхний слой земной атмосферы влияет на распространение радиоволн, а значит, существенно отражается на работоспособности техсистем. Поэтому изучение физических процессов, происходящих в ионосфере, имеет практическое значение. Эти знания помогут создать новые технологии передачи информации.

В рамках проекта ученые разработают методы и средства обработки и преобразования информации, поступающей от систем ГЛОНАСС и GPS, установленных в том числе на наноспутниках. Будет возможно воспроизвести динамические модели состояния ионосферы.

В свою очередь, это поможет прогнозировать перебои в работе систем радиосвязи и повысить точность систем позиционирования на Земле.

- Предполагается исследование волновых процессов и выявление локальных флуктуаций плотности электронной концентрации, что позволит расширить знания о механизмах процессов, происходящих в ионосфере, - пояснил научный руководитель проекта со стороны самарского вуза Игорь Белоконов.

Эти исследования помогут также при реализации проекта консорциума российских вузов по созданию группировки наноспутников для изучения ионосферы. Группировка не менее чем из четырех космических аппаратов будет одновременно вести измерения в различных точках околоземного пространства, выявляя аномалии в ионосфере и магнитосфере.