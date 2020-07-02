Сегодня в Ижевске откроется выставка "Пустота", на которой представлены картины пермского художника Александра Овчинникова.

Посетители увидят полотна в не совсем привычных условиях: в залах - полная темнота, а на входе им предложат взять фонари. С их помощью они смогут передвигаться, высвечивая то одну картину, то другую.

Александр Овчинников предлагает зрителю заглянуть вглубь себя. За каждым из сюжетов, изображенных более чем в 20 картинах, стоит огромный внутренний мир какого-то конкретного человека, его житейская история или трагедия. И это одна из веских причина посетить выставку. Ведь в современной суете, когда внешняя (общественная) сторона жизни подчас напрочь затмевает внутреннюю (личную), возможность подумать о себе - большая редкость. По мнению художника, "Пустота" - это то, что человек невольно создает внутри, когда идет против себя и не осознает, что ему нужно на самом деле. И потом внезапно он оказывается на краю пропасти. Представленная экспозиция - попытка размышления о том, что будет, если эту внутреннюю пустоту не заполнять. А если заполнять, то чем?

Поиск ответов на эти вопросы сегодня актуален, пожалуй, как никогда. Всемирный стоп-кадр, приостановивший всеобщий безостановочный бег, дал время задуматься: как проходит моя жизнь, тем ли делом я занят, нужны ли мне все эти вещи, на приобретение которых я работаю?

Примечательно, впрочем, что выставленные картины не имеют прямого отношения к проживаемому сейчас периоду пандемии. Создавались они намного раньше, а впервые были представлены публике год назад на одноименной выставке в Перми. Просто их сюжеты, стиль письма, манера подачи, цветовая насыщенность оказались удивительно созвучны настоящему моменту.

- У каждой картины свои характер, атмосфера и идея, которая ее породила, - говорит художник. - Для меня рисование - разговор со зрителем. Рисуя, я делюсь с людьми тем, что мне интересно и нравится или не нравится. Либо тем, о чем бы стоило задуматься. Я не навязываю свои идеи, скорее, предлагаю тему для размышления.

К слову, у Александра нет художественного образования. Он, обладая двумя весьма престижными техническими дипломами, работает на автомойке.

- Еще в вузе я понял, что вне рисования мне будет неинтересно жить, - объясняет художник. - А такая работа не мешает заниматься любимым делом. Не нужно тратить психическую и умственную энергию на карьерные заботы, переживания, достижения чего-то ненужного. И это меня полностью устраивает, я счастливый человек.

По мнению Александра, люди совершают ошибку, когда перестают делать то, что им нравится. Что происходит, если человек в угоду карьере, деньгам, материальным благам - да чему угодно - бросает свои увлечения? В какой момент он об этом начинает жалеть?

Возможно, поиск ответов на эти вопросы выльется в очередную картину. А пока есть возможность познакомиться с другими работами художника.

Контакты

Выставка откроется по адресу: Ижевск, ул. Карла Маркса, 244а. Тел. (3412) 57-03-47.