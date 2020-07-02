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02.07.2020 19:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Казани отметят салютом присвоения звания "Город трудовой доблести"

Текст: Олег Платонов (Казань)

Сегодня на заседании российского оргкомитета "Победа" Президент РФ Владимир Путин поддержал присвоение Казани и еще 19 городам России нового почетного звания - "Город трудовой доблести". В честь этого власти столицы Татарстана 3 июля устроят праздничный салют.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Звание "Город трудовой доблести" получат 20 российских городов

Шоу стартует в 21:00 и продлится 5 минут. Организаторы обещают запустить в небо около 4 тысяч выстрелов. Праздничные залпы будут даны с трех точек - двух барж в акватории реки Казанки у "Чаши" и понтона у парка аттракционов "Кырлай". Лучшими точками для просмотра фейерверка станут территория у Центра семьи "Казан" и Кремлевская набережная. Начало

С инициативой о присвоении российским городам почетного звания "Город трудовой доблести" выступил Владимир Путин в конце 2019 года. В соответствии с принятым законом, почетное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В поддержку Казани было собрано 2 миллиона 400 тысяч подписей.

Общество Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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