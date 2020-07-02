В Кирове в жилом доме взорвался газ

Фото: МЧС по Кировской области
Сегодня около 17:15 в жилом доме в Кирове произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает МЧС по региону.
Хлопок без последующего возгорания был в квартире дома №6 по улице Орджоникидзе, жильцов из пострадавшего подъезда и соседних пришлось эвакуировать.
Информация о пострадавших уточняется. ТАСС со ссылкой на региональное министерство энергетики и ЖКХ сообщает об одном человеке.
К ликвидации последствий происшествия привлечено 11 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.