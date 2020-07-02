В Оренбуржье подросток погиб после употребления наркотика

В Оренбуржье следователи установили причины гибели 16-летнего подростка: тело юноши было обнаружено утром 30 июня в квартире дома в городе Гае. Проверка показала, что перед смертью погибший употреблял синтетический препарат - метадон.

Об этом сообщил в четверг Следственный комитет по региону. Трагедия произошла около часа ночи 30 июня. Погибший подросток и его 18-летний знакомый находились в гостях у своего 14-летнего приятеля: его родители ушли к родственникам.

Точное наименование вещества, которое употребляли той ночью в компании, установило химическое исследование. По словам подростков, препарат принес с собой погибший.

- Пути получения последним данного вещества предстоит выяснить, - пояснили в СУ СК РФ по Оренбургской области. - Семьи подростков на специализированных учетах в органах системы профилактики до рассматриваемого случая не состояли.