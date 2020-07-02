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02.07.2020 14:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка

Текст: Анна Шепелева

В доме ребенка в Самаре пройдет прокурорская проверка по поводу ненадлежащего исполнения обязанностей одной из сотрудниц. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Фото: РИА Новости
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Проверка организована в связи с размещением в интернете в одной из соцсетей видео. На кадрах запечатлена прогулка малышей в беседке ярким солнечным днем.

Взрослая женщина, которая присматривала за детьми, довольно жестко вытряхнула ребенка из игрушечной коляски, в которую тот забрался. Малыш упал на пол и какое-то время не мог подняться. В этот момент сотрудница учреждения никак не помогла ребенку, не проверила, насколько сильно он ударился. Зато она тщательно сложила коляску, проверила ее работоспособность. После чего она обратила внимание на еще одного малыша. Видимо, тот плакал. Сотрудница стукнула его по голове.

Проверка организована по поручению прокурора области Сергея Берижицкого. По ее итогам решат вопрос об ответственности виновных.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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