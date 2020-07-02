В Самарской области откроют детские лагеря

В пятницу, 3 июля, самарские родители получат возможность бронировать льготные путевки на портале министерства социально-демографической и семейной политики региона для отдыха ребятни в детских лагерях. Смена стартует с середины июля.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Самарской области в три раза ниже, чем в среднем по России. Именно поэтому принято решение об открытии летних смен в детских лагерях.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, к началу июля большинство из 52 оздоровительных лагерей и 676 пришкольных получили санзаключение и готовы принять детей по всем новым правилам.

Особый порядок будет действовать уже со входа в лагерь.

- Дети будут поступать за ворота небольшими группами по пять человек. Здесь они обработают руки, получат маски и перчатки, после чего пройдут на первичный осмотр, - рассказывает директор лагеря "Волжанка" Юлия Федорова.

Большинство из лагерей получили санзаключение и готовы принять детей по новым правилам

Родителей предупредили, что тест на COVID ребенку делать не нужно, достаточно, как и раньше, предъявить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Навещать ребят или забирать их на выходные родителям в этом году не разрешат.