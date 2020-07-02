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02.07.2020 11:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава Республики Алтай прошел тестирование на коронавирус

Текст: Татьяна Кузнецова
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сдал тест на COVID-19. Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, коронавирусная инфекция у руководителя региона не обнаружена.
Олег Хорохордин соблюдает масочный режим. Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай Олег Хорохордин соблюдает масочный режим. Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай
Олег Хорохордин соблюдает масочный режим. Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай

- Глава республики сдал тесты накануне, - сообщил корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Михаил Максимов. - Результат отрицательный, поэтому руководитель региона работает в прежнем режиме, соблюдая все меры предосторожности, в том числе масочный режим.

Сдать тесты Олегу Хорохордину пришлось после того, как стало известно о коронавирусной инфекции у главы Госсобрания Республики Алтай - Эл Курултай Владимира Тюлентина. Тесты также прошли и другие члены и сотрудники правительства, с кем контактировали глава региона, ни у кого из них коронавирус также не обнаружен.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Глава Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у сотрудников

По словам Михаила Максимова, совещания в правительства республики проходят очно, но с соблюдением всех мер предосторожности - это дезинфекция помещений, обработка антисептическими средствами, маски.

"Только глава минтруда участвует в них удаленно по видеосвязи, поскольку ранее в ведомстве были подтверждены случаи инфицирования. Также на видеосвязи находятся главы районных администраций", - подчеркнул Максимов.

Отметим, что за минувшие сутки в Республике Алтай было зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции, а 1 июля число ежесуточных случаев инфицирования было максимальным за весь период эпидемии - 64.

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