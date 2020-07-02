Глава Республики Алтай прошел тестирование на коронавирус

- Глава республики сдал тесты накануне, - сообщил корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Михаил Максимов. - Результат отрицательный, поэтому руководитель региона работает в прежнем режиме, соблюдая все меры предосторожности, в том числе масочный режим.

Сдать тесты Олегу Хорохордину пришлось после того, как стало известно о коронавирусной инфекции у главы Госсобрания Республики Алтай - Эл Курултай Владимира Тюлентина. Тесты также прошли и другие члены и сотрудники правительства, с кем контактировали глава региона, ни у кого из них коронавирус также не обнаружен.

По словам Михаила Максимова, совещания в правительства республики проходят очно, но с соблюдением всех мер предосторожности - это дезинфекция помещений, обработка антисептическими средствами, маски.

"Только глава минтруда участвует в них удаленно по видеосвязи, поскольку ранее в ведомстве были подтверждены случаи инфицирования. Также на видеосвязи находятся главы районных администраций", - подчеркнул Максимов.

Отметим, что за минувшие сутки в Республике Алтай было зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции, а 1 июля число ежесуточных случаев инфицирования было максимальным за весь период эпидемии - 64.

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