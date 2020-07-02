Губернатор поблагодарил новосибирцев за активное голосование

В Новосибирской области общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло при высокой активности жителей региона. Как подчеркнул губернатор Андрей Травников, новосибирцы уверенно поддержали изменения, которые предложил президент Владимир Путин и дополнила рабочая группа в составе членов Общественной палаты РФ, депутатов всех уровней, представителей субъектов РФ.

- Благодарю всех жителей Новосибирской области, которые высказали свое мнение по поводу поправок, пришли на участки для голосования или воспользовались другими формами волеизъявления. Это голосование - событие уникальное, историческое как по своей значимости для России, так и по условиям проведения, - сказал Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что провести такое масштабное мероприятие в условиях все еще развивающейся пандемии коронавируса достаточно непросто, но все было сделано четко и организованно. Регион получил бесценный опыт применения различных удобных для избирателей форм волеизъявления.

- Возможно, будут высказаны дополнительные предложения по использованию отдельных моментов голосования в будущем избирательном процессе, - отметил губернатор.

Также получен опыт по проведению крупных мероприятий с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности.

- Голосование показало, что мы можем полноценно жить и работать с соблюдением элементарных мер безопасности, снижая риски заражения коронавирусом. На всех избирательных участках было комфортно и безопасно, существенных замечаний по несоблюдению этих мер не поступало, - заявил Андрей Травников на специальном брифинге, посвященном итогам общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо отметила, что голосование проходило легитимно, под общественным наблюдением в течение всего периода голосования, начиная с 25 июня. Ежедневно на избирательных участках присутствовало более 5 тысяч наблюдателей. Представители 46 СМИ посетили 174 избирательных участка. Ни от кого из наблюдателей никаких замечаний не поступало, жалоб на работу избиркомов не было.

Губернатор напомнил, что в Новосибирской области также проходили еще два опроса - сбор подписей в поддержку Новосибирска как претендента на получение высокого звания "Город трудовой доблести" и опрос граждан по проекту "Народный бюджет".

- Огромное спасибо жителям за поддержку Новосибирска. Уверен, что оргкомитет по рассмотрению заявок от городов на присвоение почетного звания оценит активность жителей нашего региона. Мы очень надеемся, что Новосибирск в числе первых городов получит это важное для нас звание, - отметил Андрей Травников.

Всего по этому вопросу высказались более полумиллиона жителей области.

Итоги опроса по проекту "Народный бюджет" будут подведены и озвучены в течение ближайших двух дней.

Справка "РГ"

В Новосибирской области в голосовании приняли участие 1 миллион 34 тысячи человек (47,79 процента от числа избирателей). За поправки в Конституцию РФ высказались 67,58 процента от числа проголосовавших, против - 31,3 процента.

Высокая явка зарегистрирована в муниципальных районах, в тройке лидеров - Сузунский, Кочковский и Здвинский. По Новосибирску явка составила 35,17 процента, за поправки в Конституцию проголосовали 62,33 процента избирателей, против - 36,94 процента.