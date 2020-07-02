Губернатор поблагодарил новосибирцев за активное голосование

Новости

Жителям Кузбасса разрешили посещать пляжи 15:31
Площадь пожара в центре Москвы выросла в четыре раза 15:29
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа 15:29
В Тульской области сиделка получила срок за убийство пенсионерки 15:26
В Москве на 3 июля объявлен "желтый" уровень опасности 15:16
Бирюков: Реконструкция электроподстанции "Гольяново" завершится в этом году 15:11
Радарное исследование Луны поставило под сомнение гипотезу ее происхождения 15:10
Посольство РФ прокомментировало случаи чумы в Монголии 15:08
Володин: С принятием поправок граждане смогут повлиять на качество власти 15:06
Ранний ВАЗ-2103: много хрома и черно-красный салон 15:00
Под пирамидой Луны найден спуск в подземный мир Теотиуакана 14:53
Вышел трейлер комедии с Лиамом Нисоном "Сделано в Италии" 14:51
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка 14:48
Новое Нахимовское училище откроется в Калининграде к 1 сентября 14:47
Новак спрогнозировал ускоренный отказ от потребления нефти после пандемии 14:44
COVID-госпиталь Пироговского Центра выписал последнего пациента 14:35
В центре Москвы произошел крупный пожар 14:31
Песков назвал приоритетные задачи в работе глав регионов РФ 14:17
Ученые Самары и Беларуси исследуют ионосферу Земли с помощью наноспутников 14:10
Какие сюрпризы готовят кубанские писатели коллегам из гомельской области 14:09
У 41 призывника выявили коронавирус 14:08
Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи 14:00
Матвиенко подчеркнула абсолютную легитимность поправок к Конституции 13:50
Вышел русский трейлер фильма про пса-телепата "Думай как собака" 13:48
Путин в четверг проведет заседание оргкомитета "Победа" 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 14:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор поблагодарил новосибирцев за активное голосование

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло при высокой активности жителей региона. Как подчеркнул губернатор Андрей Травников, новосибирцы уверенно поддержали изменения, которые предложил президент Владимир Путин и дополнила рабочая группа в составе членов Общественной палаты РФ, депутатов всех уровней, представителей субъектов РФ.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

- Благодарю всех жителей Новосибирской области, которые высказали свое мнение по поводу поправок, пришли на участки для голосования или воспользовались другими формами волеизъявления. Это голосование - событие уникальное, историческое как по своей значимости для России, так и по условиям проведения, - сказал Андрей Травников.

Фото: Правительство Новосибирской области
Новосибирцы проголосовали за звание "Город трудовой доблести"

Глава региона подчеркнул, что провести такое масштабное мероприятие в условиях все еще развивающейся пандемии коронавируса достаточно непросто, но все было сделано четко и организованно. Регион получил бесценный опыт применения различных удобных для избирателей форм волеизъявления.

- Возможно, будут высказаны дополнительные предложения по использованию отдельных моментов голосования в будущем избирательном процессе, - отметил губернатор.

Также получен опыт по проведению крупных мероприятий с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности.

- Голосование показало, что мы можем полноценно жить и работать с соблюдением элементарных мер безопасности, снижая риски заражения коронавирусом. На всех избирательных участках было комфортно и безопасно, существенных замечаний по несоблюдению этих мер не поступало, - заявил Андрей Травников на специальном брифинге, посвященном итогам общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо отметила, что голосование проходило легитимно, под общественным наблюдением в течение всего периода голосования, начиная с 25 июня. Ежедневно на избирательных участках присутствовало более 5 тысяч наблюдателей. Представители 46 СМИ посетили 174 избирательных участка. Ни от кого из наблюдателей никаких замечаний не поступало, жалоб на работу избиркомов не было.

Губернатор напомнил, что в Новосибирской области также проходили еще два опроса - сбор подписей в поддержку Новосибирска как претендента на получение высокого звания "Город трудовой доблести" и опрос граждан по проекту "Народный бюджет".

- Огромное спасибо жителям за поддержку Новосибирска. Уверен, что оргкомитет по рассмотрению заявок от городов на присвоение почетного звания оценит активность жителей нашего региона. Мы очень надеемся, что Новосибирск в числе первых городов получит это важное для нас звание, - отметил Андрей Травников.

Всего по этому вопросу высказались более полумиллиона жителей области.

Итоги опроса по проекту "Народный бюджет" будут подведены и озвучены в течение ближайших двух дней.

Справка "РГ"

В Новосибирской области в голосовании приняли участие 1 миллион 34 тысячи человек (47,79 процента от числа избирателей). За поправки в Конституцию РФ высказались 67,58 процента от числа проголосовавших, против - 31,3 процента.

 Высокая явка зарегистрирована в муниципальных районах, в тройке лидеров - Сузунский, Кочковский и Здвинский. По Новосибирску явка составила 35,17 процента, за поправки в Конституцию проголосовали 62,33 процента избирателей, против - 36,94 процента.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
Мишустин: Голосование подтвердило поддержку предложенного Путиным курса
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Казахстан снова вводит карантин на 14 дней
Оформить пенсию удаленно можно до конца июля
Резервистов призовут на военные сборы