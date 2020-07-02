Анне Лашутиной девятнадцать, а свое 16-летие она встретила в детском доме. Нет-нет, с ее семьей все в порядке: мама - воспитатель детского сада, папа - шахтер, старшая сестра и младший брат. Просто Аня с двенадцати лет волонтер. И в свой день рождения поехала к "подшефным" ребятишкам. Потому что ей с ними хорошо. А о них и говорить не приходится. "Аня, апельсинка", - ласково звала ее малышка в детском доме.

- Когда приезжаешь, дети тебя не просто обнимают, а облепляют, - вспоминает Анна. - А воспитатели выдергивают тебя оттуда - у нас так не принято. Открытым текстом говорят: обниматься с детьми нельзя. Почему нельзя? Не знаю. Чтобы они не привязывались, видимо. А им так этого хочется!

Дети - это ее любовь навсегда. И любовь взаимная: с шестнадцати лет работает в лагерях вожатой - нынче смены не открылись, и ребятня забрасывает ее взволнованными сообщениями: "Как же так?! Лето без тебя?". "Все дети хорошие!" - Аня не верит в дурную наследственность и мечтает взять в свою семью хотя бы одного ребенка из детдома. Во-первых, чтобы дать ему счастье, которого его несправедливо лишили. А во-вторых, чтобы он вырос хорошим человеком, и все поняли, что дети там такие же, как и остальные. Только обездоленные.

Мечта может и не исполниться - Аня еще не знает, готов ли к такому ответственному шагу ее молодой человек. "Если нет - значит нет. Я буду соизмерять свои желания с его", - рассуждает Анна. Кстати, она не такая, какими мы привыкли видеть активистов, так называемых молодежных лидеров - не шумная, не ярко-победительная, не любующаяся собой, без эмоциональных взрывов. Нет ощущения, что она вот-вот запрыгает, запоет песню или начнет выкрикивать речевку. Рядом с ней спокойно. В добровольчестве она, пожалуй, не ищет ничего для себя - мама с папой дали так много любви, что ею несложно поделиться.

Из шахтерского Прокопьевска она в прошлом году уехала в Новосибирск. Учиться в колледже трудно - химия, например, наука непростая. Но у Ани есть цель - сдать все на одни пятерки. Такие результаты позволят ей перейти на бюджетную форму обучения.

А пока Аня не только учится, но и работает - на складе в аптеке. Это чтобы набраться опыта в профессии. Уже есть представление о том, чем хотела бы заниматься в будущем: организовать киоски с самыми необходимыми лекарствами в маленьких деревнях. Чтобы бабушкам не приходилось ездить за аспирином в райцентр, тратя на это целый день. Там может быть, например, самообслуживание - что-то вроде автоматов, только не с шоколадками, а с таблетками. "Открывать аптеку с заоблачными ценами, только ради заработка я точно не буду, - говорит Аня. - Это скучно".

Анна Лашутина: С пожилыми людьми порой сложнее, чем с детьми. Фото: Предоставлено Анной Лашутиной

Кроме работы и учебы у Анны есть еще и волонтерство. Иначе - тоже скучно. Когда медколледж набирал добровольцев для работы в аэропорту в условиях пандемии, Аня едва туда не записалась. Отговорил парень и родители: "Куда ты собралась?" Она уступила, и без особых сожалений. Знает - в волонтерстве нельзя переступать через отношения с близкими. И, конечно, через собственное здоровье. Нельзя, как ее одногруппница, брать себе все ночные смены. Все должно быть в меру, по силам. Иначе - надорвешься и перегоришь.

В результате Аня оказалась в волонтерском штабе партии "Единая Россия". Там принимают заявки от пожилых людей, которым нужно доставить лекарства и продукты, и развозят наборы по адресам. Анна дежурит в колл-центре и навещает стариков. С ними ей сложнее, чем с детьми. Помощи в принципе много не бывает, считает Аня, поэтому и предложила новосибирскому губернатору Андрею Травникову не распускать волонтерские штабы после того, как опасный вирус угомонится. Он обещал подумать.

Кстати, своего молодого человека девушка тоже понемногу привлекает к добровольчеству. Он помогает ей таскать тяжелые пакеты с продуктами. "Приучаю тебя к прекрасному", - говорит ему Аня. И признается, что пока получается не очень. Волонтером может стать не каждый - как и во всем, тут нужен талант.

Советы начинающим волонтерам

- Прислушаться к себе и не браться, если нет искреннего внутреннего желания помогать другим. Волонтером трудно стать "за компанию". Анна видела много примеров, когда молодые люди, услышав от сверстников: "Зачем тебе эта фигня?" - теряли всякое желание работать, перегорали и уходили.

- Не ждать благодарности. Да, можно подпитываться эмоциями от других людей, можно находить удовлетворение в том, что приносишь кому-то радость. Но часто бывает, что в ответ получаешь негатив. Если не готовы к этому - добровольчество не для вас.

- Соблюдать баланс между волонтерством и другими целями и направлениями жизни. Нельзя уходить в добровольчество с головой - это самый простой путь быстро перегореть.