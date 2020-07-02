В Алтайском крае, несмотря на пандемию и режим повышенной готовности, предприятия продолжают повышать производительность труда. К реализации соответствующего нацпроекта подключилось около сорока промышленных предприятий, и первые десять участников уже получили неплохие результаты. Им удалось сократить время изготовления продукции на пилотных участках в среднем в 2,7 раза и почти в два раза увеличить выработку на одного сотрудника.

Напомним, что алтайские промышленники входят в нацпроект постепенно: первые два предприятия приступили к организации эффективного управления в марте 2019 года, а в июне и сентябре к ним присоединились еще восемь. С первыми участниками работали представители Федерального центра компетенций (ФКЦ) - проводили аудит, составляли программу улучшений на пилотном участке, чтобы через полгода отработанные технологии можно было внедрять на всем производстве.

В декабре в крае открыли свой Региональный центр компетенций, и сегодня при поддержке РКЦ повышают производительность уже шесть алтайских предприятий, еще примерно треть участников внедряют эффективные технологии управления самостоятельно, пользуясь в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" бесплатными консультациями экспертов и подготовкой сотрудников. В марте этого года в регионе организовали "фабрику процессов", чтобы обучать персонал предприятий эффективным технологиям.

Десять предприятий, которые первыми начали осваивать элементы эффективного производства еще в марте-сентябре 2019 года, уже завершили их обкатку на пилотных участках и теперь перестраивают работу всех цехов и поточных линий по этому образцу. Самые впечатляющие результаты получили на новоалтайском предприятии "Зиас-машинери", где за полгода на участке по выпуску проката удалось сократить временные затраты в 3,1 раза и настолько же увеличить выработку на одного рабочего.

- Внедрение системы бережливого производства прежде всего меняет мышление, - рассказал корреспонденту "РГ" один из руководителей предприятия Константин Денисенко. - Начинаешь задумываться, как организовать процесс так, чтобы свести к минимуму затраты и потери при производстве, которых всегда много. Просто со временем "глаз замыливается" и перестаешь их замечать. А система бережливого производства создает механизм, который постоянно отслеживает все процессы.

Отладив процессы только на одном участке, предприятию удалось ускорить производство и конечной продукции, металлопрофиля, за счет сокращения времени ожидания между участками проката, покраски, упаковки и отгрузки. "Но это не значит, что мы в разы увеличили выпуск продукции, мы просто отстроили процесс производства так, что он стал абсолютно прозрачен, понятен и легко управляем", - подчеркнул руководитель компании.

Сейчас на новоалтайском заводе перестраивают работу всего предприятия. И непростая экономическая ситуация, вызванная пандемией и введением режима повышенной готовности, оказалась только на руку.

- Мы решили использовать это непростое время, когда загрузка минимальная, для такой масштабной перестройки. Разработали собственную производственную систему, которая должна эффективно управлять всеми процессами. По нашим прогнозам, она позволит кратно увеличить производительность, уменьшить складские запасы и сильно сократить время с момента поступления заявки до отгрузки готовой продукции, - поделился планами Константин Денисенко.

Существенно улучшили показатели производительности и другие участники. Так, на Межрегионэнергосервисе уменьшили продолжительность изготовления коллекторов с 59 до 21 дня, а выработку на одного рабочего нарастили в 2,8 раза. На Сибэнергомаше аналогичный участок по производству коллекторов улучшил эти же показатели в два раза. А на предприятии, выпускающем редукционно-охладительные установки, сократили время производства запорных клапанов сразу в 4,4 раза, увеличив выработку с 65 до 73 клапанов на одного работника в смену.

- Конечно, эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в реализацию нацпроекта, но незначительные, - комментирует ситуацию замминистра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин. - Часть предприятий перешла на удаленный режим работы, специалистам ФКЦ и РКЦ также пришлось соблюдать все меры безопасности. Сейчас уже большинство вернулось к привычному ритму, и мы стараемся ликвидировать то отставание, которое появилось в графиках у предприятий-участников. Но, несмотря на все сложности, даже удаленно специалисты готовили наши промышленные предприятия к вступлению в национальный проект: за последнее время его участниками стали Бочкаревский пивоваренный завод, Сибирская фанерная компания, Алтайкрайэнерго и другие.

Федеральные эксперты, работающие в регионе, особые надежды возлагают на Алтайкрайэнерго. По словам представителя ФЦК Эдуарда Нацибулина, внедрение системы бережливого производства в крупной энергетической компании даст очень важный опыт для всех участников проекта и позволит тиражировать наработанные практики на другие предприятия ЖКХ. "Мы провели здесь почти половину всей необходимой диагностики производственных процессов и уже видим, где можно существенно снизить потери электрической энергии, сократить время производства, что повысит результативность и объем выработки", - отметил он.

Напомним, что участники нацпроекта должны уже в первый год обеспечить рост производительности труда на десять процентов, за второй - на пятнадцать процентов. А в целом за три года его реализации повысить эффективность производственных процессов на тридцать процентов.

Справка РГ

В Алтайском крае за год и три месяца со старта нацпроекта к нему подключилось 41 предприятие из 53, подавших заявки. До 2024 года участниками должны стать не менее 98 промышленных предприятий из 145, соответствующих условиям нацпроекта (это несырьевой сектор и выручка свыше 400 миллионов рублей).