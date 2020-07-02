Каждый день на "горячую линию" регионального минздрава поступают десятки вопросов: "Мне рожать через месяц, а наш роддом закрыт на карантин, что делать?!", "Скажите, где рожать теперь? Согласна платно, только чтобы не заразиться", "А это правда, что во всех роддомах COVID-19?"... Жизнь, несмотря на коронавирус, продолжается. Приходит срок - и малыш должен появиться на свет. С начала года Областной перинатальный центр принял 2190 родов. Это почти 20 процентов всех родов Иркутской области.

Наталья Протопопова, главный врач Областного перинатального центра, была предельно лаконична: "Приезжайте. Но у нас строго. Пущу не везде". Встречала лично - на улице, перед подъездом роддома. Внутрь можно попасть только через санпропускник: заполнение анкеты, обработка рук, измерение температуры… К этому мы, побывавшие во многих больницах, уже привыкли. Но чтобы войти в здание, нас одели, как на съемки в операционной: одноразовые халаты, шапочки, бахилы. Всю технику обработали дезинфекантом.

- По-другому никак нельзя, - объясняет Наталья Владимировна. - Благодаря таким действиям мы не прекращали свою работу ни на один день. Мы забираем самые трудные случаи: патологии беременности, осложненные роды, выхаживаем недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. В зоне нашей ответственности вся область. Недавно, в связи с угрозой распространения коронавируса, эвакуировали к себе рожениц из больниц Бохана и Усть-Уды. Да и в Иркутске за это время роддома не раз закрывались на карантин.

Идем по коридору, мимо детской реанимации. Над каждым кювезом жужжит монитор. Значит, внутри - кроха, появившийся на свет раньше времени.

- Количество преждевременных родов увеличилось, - констатирует Протопопова.- Недоношенных детей, соответственно, тоже стало больше. С начала года - 359. С первого дня объявления в регионе режима повышенной готовности начались тренировки медицинского персонала. Все - от руководителя до санитарки - учились пользоваться средствами защиты, оборудовали санитарные посты, продумывали, как безопасно направлять потоки пациенток и работать дистанционно с родильными домами городов и районов области. Многое пришлось перестроить. Теперь женщины и на госпитализацию, и на скрининги приезжают в строго назначенный день и час. В приемный покой заходят по одной, соблюдая дистанцию, или в машинах сидят. Оформление документов похоже на допрос с пристрастием. Малейший намек на ОРВИ или сведения о возможном контакте, и пациентка изолируется в отдельный бокс, где ей проводится экспресс-тест на COVID-19 (результаты теста готовы через четверть часа). Несколько родов у пациенток с коронавирусом мы приняли.

Работали в полной защите - противочумных костюмах, респираторах. Самое сложное - необходимость сразу же разлучить маму и ребенка, потому что заражение происходит не во время родов, а после. Это с меняет акушерскую тактику: мы не выкладываем новорожденного маме на живот, не прикладываем к груди… Вскармливание - искусственное; пока инфекционисты лечат маму, акушеры-гинекологи помогают ей сохранить лактацию. Как только она поправится, они с ребенком воссоединятся, и все естественные процессы можно будет возобновлять. Вот изоляционный бокс. Это одноместный родильный зал, укомплектованный реанимационным оборудованием. Мы должны быть готовы к любой ситуации, в том числе и к тому, что у инфицированной COVID-19 роженицы могут быть патологические роды. У нас естьвсе, чтобы оказать ей и новорожденному необходимую помощь.

…На парковке за перинатальным центром - красная машина. На заднем стекле надпись: "Спасибо за сына!". Рядом молодой мужчина с огромным букетом, и женщина средних лет. Оба в масках. Мужчина говорит по телефону. Потом порывисто делает несколько шагов в сторону неприметной двери. "Коля, куда ты? Она же сказала - через полчаса!" - кричит вслед женщина. От избытка чувств Коля бросается к нам. Показывает экран телефона, на котором из-за солнца невозможно ничего разглядеть.

- Вот! Сын!.. Я на консультации с женой ходил и на курсы… Мы хотели и на роды вместе. А тут такое. Как думаете, врачам цветы разрешат передать?

Ответить не успеваем: звонит телефон, и Коля срывается с места. "Выходят!" - на бегу кричит он. А мы сворачиваем к женской консультации. На входе снова приходится обработать руки, измерить температуру, поменять бахилы и маски.

Вот! Сын!.. Я на консультации с женой ходил и на курсы. Мы хотели и на роды вместе. А тут такое

...Беременные прекрасны, хоть и в масках: просветленные лица, круглые животики.

- Я наблюдаюсь здесь всю беременность, - поделилась иркутянка Карина. - Сейчас, когда столько заболевших, страшновато даже из дома выходить. Муж везде подвозит. Здесь спокойней. Врачи прекрасные. Жаль, что с мужем на консультацию нельзя...