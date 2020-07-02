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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кузбасс стал лидером по явке на голосование в Западной Сибири

Текст: Юрий Прокопьев

Региональные избирательные комиссии проинформировали о предварительных итогах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Самая высокая явка - в Кузбассе.

В Республике Алтай при явке 51 процент за поправки в Конституцию проголосовали 66,16 процента активных избирателей, против - 32,83 процента.

Названы лидеры по явке на голосование в ДФО

В Алтайском крае явка составила 49,49 процента. 71,91 процента голосов отдано за поправки в основной закон, против - 26,86 процента. 11 тысяч бюллетеней признали недействительными. Явка в Омской области составила 64,31 процента. Поправки в основной закон страны поддержали 63,89 проголосовавших. Против высказались 34,92.

В Кузбассе явка избирателей достигла 88,4 процента. 87 процентов участников голосования поддержали поправки в Конституцию, 12 процентов высказались против.

В Новосибирской области при явке 47,79 процента поправки в Конституцию РФ поддержали 67,58 процента проголосовавших, против оказались 31,3 процента. Около 12 тысяч бюллетеней признаны недействительными, либо были унесены пришедшими на избирательные участки с собой.

В Томской области в голосовании приняли участие 43,33 процента избирателей. За внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 64,86 процента, против - 34,09 процента.

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