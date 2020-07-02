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В Алтайском крае почти 600 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть в летних загородных лагерях бесплатно. Для них уже приобрели путевки, вот только даты заезда пока не известны.

Всего за счет бюджетных средств закупили 595 путевок в загородные лагеря Алтайского края на общую сумму свыше 10,6 миллиона рублей.

Фото: iStock
Детские летние лагеря откроются в июле в 19 регионах

Сейчас в регионе составляют списки ребят, которые смогут отдохнуть бесплатно. Как отметили в региональном минсоцзащиты, среди них 170 детей-инвалидов, 275 сирот, 120 ребят из семей, находящихся в социально опасном положении, и 30 детей ветеранов боевых действий. "Как только будет дан старт летней оздоровительной кампании в крае, они смогут отправиться на отдых", - подчеркнули в ведомстве.

Открытие лагерей планировалось на 1 июля, но из-за сложной эпидемиологической ситуации старт перенесли пока на 15 июля.

- Все детские лагеря подготовлены для работы в новых условиях, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, - пояснила замминистра образования и науки Галина Синицына. - Мы сократили группы и отряды, а также продолжительность смены - четырнадцать дней, а не двадцать, как было ранее.

Кстати

Пока загородные лагеря не работают, школьникам предлагают поучаствовать в проектах "Вожатый нашего двора", "Дворовый тренер", "Игры нашего двора". Во дворах и скверах с детьми занимаются вожатые, инструкторы, молодые педагоги, студенты. Кроме того, уже более 25 тысяч детей в Алтайском крае участвуют в интерактивной смене "Умные каникулы онлайн".

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Отдых детей в летних лагерях Отпуск 2020. Выбор есть

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