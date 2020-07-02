Дополнительные регулярные поезда по выходным дням начинают курсировать по Кругобайкальской железной дороге. Первый рейс состоится 4 и 5 июля.

Журнал Forbes внес 84-километровую КБЖД в список восьми самых красивых железных дорог в мире. Фото: Из архива компании

В субботу из Слюдянки до порта Байкал будет отправляться пригородный поезд No 6203, в воскресенье - в обратном направлении - No 6204. Это улучшит транспортное обеспечение жителей местных поселков, для которых железная дорога - единственная связующая нить с внешним миром, а также повысит туристическую привлекательность главной достопримечательности Иркутской области.

График движения составлен таким образом, чтобы путешественники могли осмотреть достопримечательности Кругобайкалки из окна либо выйти на одной из многочисленных станций и отправиться в пешую прогулку вдоль побережья, посетить дикие пляжи, отдохнуть в местных гостиницах.

При желании пассажиры могут добраться до станции Байкал по железной дороге, а потом на пароме переплыть исток Ангары до Листвянки. Либо, наоборот, путь из Листвянки или Иркутска до порта Байкал преодолеть по воде, а в воскресенье после обеда прокатиться по КБЖД.

Для удобства жителей области дополнительные рейсы интегрированы в расписание поездов из регионального центра.

На новый маршрут распространяются все виды региональных и федеральных льгот, детские, школьные и сезонные студенческие тарифы. Пенсионеры, проживающие в Иркутской области, имеют право бесплатного проезда с 1 мая по 30 сентября.

Напомним: в феврале журнал Forbes внес 84-километровую КБЖД в список восьми самых красивых железных дорог в мире. Магистраль - чудо инженерной мысли - проложена по самому краю Байкала. Уникальный памятник под открытым небом включает 39 тоннелей, 47 каменных и три железных галереи. Каждый девятый километр пути - подземный.

Кстати

Билеты можно приобрести перед отправлением либо заранее, максимум за десять дней, в пригородных железнодорожных кассах или в мобильном приложении "РЖД - пассажирам". Подробнее о возможностях регулярного рейса - на сайте Байкальской ППК в разделе "Пассажирам" (вкладка "Самостоятельное путешествие по КБЖД") и в социальных сетях компании.

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