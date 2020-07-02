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02.07.2020 10:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирцы проголосовали за звание "Город трудовой доблести"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
За присвоение Новосибирску почетного звания РФ "Город трудовой доблести", по данным министерства региональной политики, свои голоса отдали более 500 тысяч человек. Сбор подписей проходил параллельно с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Первый заместитель председателя Законодательного собрания области, первый заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Панферов поблагодарил жителей области за активную позицию во время голосования и поддержку инициативы присвоить областному центру почетное и заслуженное звание.

- Своими голосами вы доказали, что Новосибирск этого достоин. Вместе мы обязательно добьемся, чтобы в Год памяти и славы нашему городу присвоили это высокое звание и великий трудовой подвиг новосибирцев навсегда остался в памяти поколений, - сказал Андрей Панферов.

Фото: Правительство Новосибирской области
В Новосибирской области активно голосуют по поправкам в Конституцию

Руководитель регионального исполкома Новосибирского регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель волонтерского центра "Единой России" Юлия Швец считает, что такое количество проголосовавших говорит о неравнодушии новосибирцев к прошлому своего города.

- Новосибирск достоин этого звания. У нас живут ветераны, труженики тыла - те, кто работал на заводах в эти сложные годы. И думаю, что для них это будет большой подарок, - выразила свое мнение Юлия Швец.

- Мы видим, что в этом заинтересованы сами жители. В каждой семье есть свои герои, которые приближали Великую Победу либо на фронтах, либо в тылу, обеспечивая советских солдат всем необходимым. В годы Великой Отечественной войны Новосибирская область была настоящей "кузницей Победы". Большое спасибо жителям за активную поддержку инициативы, -сказал депутат заксобрания Александр Морозов.

Ранее по вопросу присвоения Новосибирску почетного звания высказался губернатор Андрей Травников.

- Давайте сплотимся в этом точно так же, как сплотились наши предшественники, наши деды и отцы, которых война собрала в Новосибирске. Они трудились на благо Великой Победы рука об руку, сообща, дружно. Давайте в память об их трудовом подвиге точно также дружно и сообща проголосуем за Новосибирск, - подчеркнул глава региона.

Справка "РГ"

Инициатива о присвоении Новосибирску почетного звания РФ была выдвинута зимой этого года и поддержана многими общественными организациями, промышленными предприятиями, политическими партиями. Основная роль принадлежит региональному отделению партии "Единая Россия".

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