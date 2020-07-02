Новосибирцы проголосовали за звание "Город трудовой доблести"

За присвоение Новосибирску почетного звания РФ "Город трудовой доблести", по данным министерства региональной политики, свои голоса отдали более 500 тысяч человек. Сбор подписей проходил параллельно с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания области, первый заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Панферов поблагодарил жителей области за активную позицию во время голосования и поддержку инициативы присвоить областному центру почетное и заслуженное звание.

- Своими голосами вы доказали, что Новосибирск этого достоин. Вместе мы обязательно добьемся, чтобы в Год памяти и славы нашему городу присвоили это высокое звание и великий трудовой подвиг новосибирцев навсегда остался в памяти поколений, - сказал Андрей Панферов.

Руководитель регионального исполкома Новосибирского регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель волонтерского центра "Единой России" Юлия Швец считает, что такое количество проголосовавших говорит о неравнодушии новосибирцев к прошлому своего города.

- Новосибирск достоин этого звания. У нас живут ветераны, труженики тыла - те, кто работал на заводах в эти сложные годы. И думаю, что для них это будет большой подарок, - выразила свое мнение Юлия Швец.

- Мы видим, что в этом заинтересованы сами жители. В каждой семье есть свои герои, которые приближали Великую Победу либо на фронтах, либо в тылу, обеспечивая советских солдат всем необходимым. В годы Великой Отечественной войны Новосибирская область была настоящей "кузницей Победы". Большое спасибо жителям за активную поддержку инициативы, -сказал депутат заксобрания Александр Морозов.

Ранее по вопросу присвоения Новосибирску почетного звания высказался губернатор Андрей Травников.

- Давайте сплотимся в этом точно так же, как сплотились наши предшественники, наши деды и отцы, которых война собрала в Новосибирске. Они трудились на благо Великой Победы рука об руку, сообща, дружно. Давайте в память об их трудовом подвиге точно также дружно и сообща проголосуем за Новосибирск, - подчеркнул глава региона.

Справка "РГ"

Инициатива о присвоении Новосибирску почетного звания РФ была выдвинута зимой этого года и поддержана многими общественными организациями, промышленными предприятиями, политическими партиями. Основная роль принадлежит региональному отделению партии "Единая Россия".