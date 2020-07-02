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02.07.2020 17:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирск признан "Городом трудовой доблести"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирск стал "Городом трудовой доблести". О присвоении ему почетного звания РФ сообщил президент страны Владимир Путин.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

- Наш город заслужил это признание! В годы войны в Новосибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, учреждений культуры. 1418 дней и ночей новосибирцы стояли у станков, обеспечивая фронт боеприпасами, орудиями, техникой, амуницией и многим другим. Они внесли огромный вклад в победу советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества, - подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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Глава города напомнил, что Новосибирск уже носит звание "Город трудовой доблести и славы", но это общественное признание.

- Присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" стало достойным подарком нашим ветеранам, труженикам тыла и их потомкам в Год памяти и славы - в год 75-летия Великой Победы, - подчеркнул мэр.

С инициативой о присвоении Новосибирску звания "Город трудовой доблести" выступили городской и областной советы ветеранов. Идею поддержал мэр Анатолий Локоть и многие общественные организации.

Экспертное заключение к ходатайству о присвоении Новосибирску почетного звания по просьбе Анатолия Локтя подготовили Институт истории Сибирского отделения РАН и Музей Новосибирска.

"Труженики города Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов проявили массовый трудовой героизм. Своим самоотверженным трудом они внесли огромный вклад в достижение победы над фашизмом, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции. Предприятия города отмечены высокими наградами советского правительства, переходящими Красными знаменами Государственного комитета обороны и орденами СССР. Работники этих предприятий награждены государственными наградами и почетными званиями СССР за заслуги перед страной", - говорится в подготовленной историками справке.

В "Городах трудовой доблести" будут установлены стелы с гербом и текстом соответствующего указа главы государства. Кроме того, здесь будут проводиться праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Справка "РГ"

Федеральный закон "О почетном звании "Город трудовой доблести" глава государства подписал 1 марта этого года. Этот статус присваивается тем городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Они проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность в организации бесперебойного производства на промышленных предприятиях, располагавшихся на их территории.

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