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02.07.2020 09:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стройотряд едет на путину

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 142(8196)
Омским студентам вручили путевки трудового семестра. После долгой самоизоляции бойцы регионального студенческого отряда отправляются работать на объекты по всей стране.
Мастера-отделочники всегда нужны на стройплощадках. Фото: Сергей Мельников Мастера-отделочники всегда нужны на стройплощадках. Фото: Сергей Мельников
Мастера-отделочники всегда нужны на стройплощадках. Фото: Сергей Мельников

- Пандемия сильно ударила по направлению проводников, однако дала импульс развитию медицинских отрядов. Можно сказать, что это новый тренд в нашей работе, - сообщил "РГ" председатель правления регионального отделения РСО Алексей Потейко. - В этом сезоне мы трудоустроим полторы тысячи ребят.

Фото: ССО "Сибирь"
Бойцы омского стройотряда поучаствовали в строительстве медцентра

Четыреста бойцов уже приступили к работе, в том числе и в аграрном секторе - на уборке урожая. Несмотря на непростое время, омичам удалось сохранить и педагогические отряды. Студенты будут работать в школьных лагерях, а также в детских центрах черноморского побережья. По-прежнему особым спросом пользуются и услуги сервисных отрядов, которые будут трудиться в Крыму.

Начался сезон и у бойцов путинных отрядов, которые уже отправились на рыбзаводы Дальнего Востока.

- Едем с огромным желанием, - поделилась впечатлениями зональный командир Алиса Гаврилова. - В этом семестре на Камчатку едет много новичков, две трети отряда. А всего нынешним летом на путине будут работать 156 омских бойцов.

Между тем

Во время самоизоляции студенты не сидели сложа руки. На церемонии открытия сезона бойцам ССО вручили благодарственные письма за активное участие в волонтерских акциях "Мы вместе" и "Волонтеры Конституции".

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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