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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мор на пасеке

Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 142(8196)
В Колыванском районе Новосибирской области произошла массовая гибель пчел. Фермеры считают, что насекомые погибли из-за химобработки полей. Прояснить ситуацию должны сотрудники регионального управления СК России.

Как сообщили в ведомстве, проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о массовой гибели пчел в селе Новотырышкино Колыванского района, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 249 УК РФ ("Нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями растений").

По словам местных жителей, гибель пчел на пасеках произошла в результате отравления химикатами, которыми обрабатывали цветущие рапсовые поля. При этом селян в установленном порядке не предупреждали о датах обработки посевов.

Многие жители Новотырышкино держат пасеки на несколько десятков пчелосемей. Но дело в том, что местные пасечники не входят в региональный союз пчеловодов и поэтому не получают оперативную информацию о химобработках полей. Именно это, по мнению специалистов, и могло стать одной из причин гибели насекомых-опылителей.

Причем некоторые пчеловоды утверждают, что у них произошел мор, хотя насекомые не вылетали из ульев на обработанные поля. Такое действительно могло произойти, если в момент обработки ветер сносил облако химикатов в сторону пасеки.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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