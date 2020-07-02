В Алтайском крае в разгар медосбора пчеловоды массово взялись за свои смартфоны, чтобы протестировать мобильное приложение, которое должно уберечь их пчел от потравы.

Пасеки оказались на передовой цифровых технологий неслучайно: в прошлом году многие из них пострадали от массового мора пчел из-за обработки полей ядохимикатами. Сможет ли цифровой сервис спасти полезных насекомых от потрав? Это как раз и должны выяснить алтайские пчеловоды. Если защита будет эффективной, то на "Мобильную пасеку" перейдут и другие "медовые" регионы страны.

Алтайский край известен гречишным, предгорным, луговым медом. Правда, такая популярность не всегда на руку местным пасечникам, которые жалуются, что под маркой "Алтайский мед" часто продают откровенные подделки. Алтайские пчеловоды уже несколько лет пытаются защитить свои права на "сладкий" бренд. А тут другая напасть - пчеломор. В прошлом году на поля с рапсом напали полчища вредителей. Фермеры кинулись спасать посевы, нещадно опыляя их ядовитой химией. Вместе с вредителями потравили более четырех тысяч пчелосемей, около 600 из которых погибли полностью. И это только по официальным данным, реальная же цифра потерь в несколько раз больше.

- Пчеловодством у нас в основном занимаются владельцы личных подсобных хозяйств, многие из них нигде не зарегистрированы, не имеют ветпаспортов и кочевых карт. Поэтому погибших пчел на таких пасеках никто не учитывал, - пояснил руководитель регионального союза пчеловодов Сергей Тастан.

После масштабного бедствия алтайским пчеловодам предложили работать легально, чтобы вовремя узнавать о предстоящей обработке полей. Для этого в регионе совместно с минсельхозом РФ разработали приложение "Мобильная пасека", которое позволяет фермерам и пчеловодам обмениваться информацией с помощью смартфона. Алтайский край первым в России тестирует такую систему оповещения в тринадцати районах. Если она покажет высокую эффективность, то ее будут применять по всему краю и в других регионах страны.

Для пчеловодов мобильное приложение абсолютно бесплатно - его можно скачать в PlayMarket и AppStore. Сейчас его тестируют 146 пасек, которые в прошлом году больше всего пострадали от потравы. Александр Капатурин - пчеловод из Троицкого района - в числе тех, кто осваивает новый сервис.

В его личном подсобном хозяйстве 110 пчелосемей, за сезон они дают до пяти тонн меда из лугового разнотравья и гречихи. Но в прошлом году фермер не добрал треть урожая, потому что сорок семей отравилось.

- Они не погибли, но болели до осени, так что мед не носили, - вспоминает пчеловод. - Поскольку мы работаем официально - на все пчелосемьи у нас есть ветпаспорта и оформлены кочевые карты размещения пасеки, - то из регионального бюджета нам выплатили компенсацию. Это чуть больше 1,8 тысячи рублей на каждую пострадавшую пчелосемью. Даже не ожидал такой поддержки. На эти деньги мы закупили новых пчеломаток и инвентарь, обновили ульи.

Во время нашего разговора Александр Анатольевич как раз подсаживал новых маток в ульи, где живут потравленные пчелосемьи. "Плохо то, что фермер распылял ядохимикаты днем, когда пчелы работали на полях. Если бы он "пылил", как положено, вечером, то мои подопечные бы так не пострадали", - сетует пасечник.

В этом году из-за ранней весны медосбор на Алтае начался еще в мае. Многие культуры зацвели на две-три недели раньше обычного, поэтому и начало медосбора сдвинулось с июня на май.

- В мобильном приложении уже пару раз были предупреждения о химобработке полей поблизости от моей пасеки, - отмечает пчеловод. - Но после прошлогодней потравы фермеры стараются делать все по правилам: "пылят" только вечером, когда пчелы уже вернулись в ульи. А утром, если погода нежаркая, мы можем закрыть ульи и выпустить пчел попозже. Да и сами пчелы не полетят на обработанные поля, ведь они сначала отправляют "разведчиков", а если те возвращаются потравленные, то остальные уже не полетят.

Капатурин не торопится оценивать эффективность мобильного приложения. "Отработаем медосборный сезон - тогда посмотрим. Ответственные фермеры и без этой программы нас предупреждали о химобработке полей, а безответственные и по смартфону сообщать не будут", - опасается пасечник.

А вот фермер из Усть-Калманского района Андрей Квинт полагает, что мобильное оповещение не решит проблему потравы пчел в крупных хозяйствах. "Даже если нам сообщат за два-три дня о применении пестицидов на соседних полях, мы просто физически не успеем перевезти полторы тысячи ульев в другое место. Это подходит для маленьких пасек, но не для промышленного пчеловодства", - уверен он.

Комментарий

Сергей Тастан, председатель правления Национального союза пчеловодов России:

- Мобильное приложение - это только первый шаг в решении проблемы. Мы предлагаем ограничить применение опасных химикатов, а потом и полностью отказаться от препаратов первого-второго классов опасности в сельском хозяйстве. Ведь пестициды вредны не только для насекомых, но и для человека.

Справка "РГ"

В Алтайском крае на 1 января 2020 года насчитывалось 182 тысячи пчелосемей. Валовое производство меда в крае в 2019 году составило 7,65 тысячи тонн, из них товарного меда - 4,3 тысячи тонн.