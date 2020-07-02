В Алтайском крае региональные власти разрешили возобновить работу объектов туризма и общественного питания на пять дней раньше - с 27 июня, а не со 2 июля, как планировалось ранее. Так что уже в минувшие выходные в регионе открылись турбазы, гостиницы, базы отдыха, а также летние кафе, веранды и террасы ресторанов. А вот в соседней Республике Алтай турбизнес ждет заветной даты 3 июля, когда можно будет принимать отдыхающих.

Конечно, в привычном режиме ни турбазы, ни кафе пока работать не будут. Роспотребнадзор требует жесткого соблюдения противоэпидемиологического режима, а это: расстояние между посетителями даже в открытых кафе не менее полутора метров, запрет на массовые мероприятия - свадьбы и юбилеи, масочно-перчаточный режим для персонала и постоянная дезинфекция помещений. Но после трех месяцев простоя предприятия турбизнеса и общепита готовы на все, лишь бы возобновить работу.

Управляющая придорожного кафе в Троицком районе Елена Засыпко говорит, что сохранить устойчивость в условиях вынужденного простоя было непросто. "Хотя мы работали навынос и сохранили рабочие места, все равно очень тяжело было пережить этот сложный период. Надеюсь, что большинство участников рынка сумеет восстановиться и развиваться дальше", - подчеркнула представитель общепита.

Всего, по словам начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, в крае возобновят работу свыше 200 кафе и ресторанов на семь тысяч посадочных мест, что существенно оживит региональную экономику и потребительский рынок. Кроме того, туристов начинают принимать почти 190 сельских гостевых домов, более 170 турбаз и организаций отдыха, а также около 200 гостиниц. Санаториям с медицинской лицензией в крае, напомним, разрешили работу еще с 8 июня.

Владелица сельского туркомплекса в Чарышском районе Лариса Пастухова говорит, что спрос на отдых в Алтайском крае высокий. Это подтверждает и глубина бронирования - почти на все летние месяцы вперед. "Для нас это не просто открытие сезона, это возможность выжить турбизнесу в такое тяжелое для всех время", - подчеркивает руководитель культурно-оздоровительного комплекса в Алтайском районе Борис Стрельцов.

Смогут ли выжить все участники рынка - об этом пока говорить рано. По мнению руководителя Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергея Зяблицкого, подводить итоги и подсчитывать убытки предприятия будут в конце года, когда наступит время гасить кредиты и сводить баланс. Хотя уже сейчас несколько туробъектов в республике владельцы выставили на продажу.

- Мы очень надеемся, что туристическая отрасль в нашем регионе заработает 3 июля, - комментирует ситуацию глава ассоциации. - Ведь из четырех месяцев активного турсезона с мая по сентябрь мы потеряли больше половины. К концу августа поток туристов традиционно сокращается. У нас осталось меньше двух месяцев, чтобы наверстать упущенное, учитывая, что основные доходы отрасль получает именно летом. Конечно, многих выручила господдержка - отсрочки по налогам, субсидии и льготные кредиты на зарплату. Но не все смогли ею воспользоваться. Из-за ярко выраженной сезонности туризма многие занимаются сельским хозяйством и только летом принимают отдыхающих. А те, у кого основной ОКВЭД - сельское хозяйство, а туризм - дополнительный, не вошли в число пострадавших и не получили поддержку.

Прямая речь

Олег Хорохордин, глава Республики Алтай:

- В республике туробъекты с медицинской лицензией и кафе на открытом воздухе работают с 11 июня. Для всех других коллективных средств размещения ограничения были продлены до 2 июля, поскольку эпидемиологическая ситуация в регионе остается непростой. С 3 июля все туробъекты смогут возобновить работу, но только при условии жесткого соблюдения санитарных норм. Снятие ограничений не коснется Кош-Агачского района, где по-прежнему сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Только за последнюю неделю число заболевших коронавирусом здесь выросло на 126 человек. Район остается закрытым для въезда и выезда.