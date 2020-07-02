В нацпарке "Красноярские Столбы" спасли тонущего лосенка

Во время обхода территории государственные инспекторы национального парка "Красноярские Столбы" сделали доброе дело - вытащили из воды тонувшего детеныша лося.

Как рассказали в парке, сотрудники заметили, как в районе ручья Масленка тонет двухмесячный лосенок.

- В этом месте сильное течение, ямы, к тому же половодье, - рассказал госинспектор Вячеслав Сергиенко. - Мы сразу же направили лодку к зверю, чтобы оказать помощь, и затащили его внутрь. Среагировали оперативно, поэтому зверь быстро пришел в себя.

Так как у копытных очень сильно развит материнский инстинкт, инспекторы отпустили животное недалеко от места, где нашли его. Сотрудники заповедника были уверены, что лосиха находится где-то рядом.

Так и вышло - через какое-то время инспекторы вновь пришли на это место, детеныша там уже не было, зато обнаружились следы копытных.