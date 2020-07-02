В Кузбассе суд на год дисквалифицировал руководителя предприятия, которое задолжало более 1,5 миллиона рублей трем десяткам работников.

ООО, занимающееся техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств в Ленинске-Кузнецком, попало в поле зрения надзорных органов осенью прошлого года. Прокурорские проверки, которые прошли с октября 2019-го по март 2020-го, выявили хроническое нежелание работодателя рассчитываться с персоналом. Достаточно сказать, что больше половины из 89 исполнительных производств в отношении предприятия возбуждалось по поводу нарушений в сфере оплаты труда.

Директору неоднократно вносили представления, его трижды штрафовали на двадцать тысяч рублей, но людям он выплатил только 261 тысячу. И вместо того чтобы погасить оставшуюся часть долга, вынудил коллектив написать заявления об уходе. Все они датируются январем-мартом 2020-го. А в апреле в прокуратуру поступила жалоба одного из уволенных, которая и стала основанием для возбуждения административного дела, завершившегося дисквалификацией директора.

Заявления уволенных без выходного пособия наряду с административными делами рассматривает и трудинспекция в Новокузнецке. С февраля по апрель этого года местная угольная компания не выплатила шестнадцати бывшим работникам 1,4 миллиона рублей.

По официальным данным, за пять месяцев 2020-го в Кузбассе зарегистрировано 2 700 жалоб на задержку зарплаты и принуждение работников к увольнению по собственному желанию. Как уточнил главный государственный инспектор труда в Кемеровской области Анатолий Карев, подавляющее большинство из 8,5 тысячи нарушений законодательства о труде связаны именно с его оплатой. И лишь вмешательство инспекторов заставило отдать 41,6 тысячи жителей Кузбасса 567,2 миллиона честно заработанных рублей.

Самое печальное, что найти другое место работы на фоне пандемии, мягко говоря, непросто. Глава областного мин-труда Алексей Гришин сообщил, что с января по май 2020-го в центры занятости населения обратилось 53,8 тысячи человек, и лишь 11,4 тысячи трудоустроилось. Снижение показателя до 21,1 процента (год назад было 46,9, то есть почти вдвое больше) эксперты пока все же связывают с переходом кадровых служб на дистанционный режим. Потому что количество вакансий, заявленных работодателями, с начала года сократилось не так сильно: с 20,1 тысячи до 17,4 тысячи. При этом за пять месяцев с кузбасских предприятий было уволено 3,9 тысячи человек.

Однако никуда не деться от другой цифры: только за два месяца жизни в режиме повышенной готовности региональному бизнесу был выдан 71 сертификат о подтверждении форс-мажора (документ пригодится для суда и переговоров с контрагентами). Всего специалисты Кузбасской торгово-промышленной палаты приняли 140 заявлений от предприятий Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Белово и других территорий. Для 82 процентов обратившихся поводом послужила ситуация с арендой помещений, для 6,5 - выполнение финансово-кредитных и лизинговых обязательств, для 4,5 - отношения с поставщиками и подрядчиками, а для четырех процентов - исполнение услуг. Все те, кому сертификаты не выдали, сославшись на риски, к которым должен быть готов каждый начинающий собственное дело, получили мотивированный отказ.

- Ситуация с пандемией показала, что необходимо более четко определить как понятие форс-мажора в законодательстве, так и основания ответственности за нарушения обязательств, - подчеркнула гендиректор Кузбасской ТПП Марина Шавгулидзе.

В свою очередь уже сотня кузбасских компаний из самых пострадавших отраслей, заключив договоры с центрами занятости, получила областные субсидии на выплату зарплат и оплату страховых взносов за работников. В этом списке - кафе и рестораны, гостиницы и туристические агентства, детские и спортивные центры, которым пришлось временно закрыться и распустить персонал. Больше всего обратившихся - из Кемерова и Новокузнецка, а также Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, Промышленновского, Тисульского и Яйского районов.

- Меры поддержки (общая сумма выплат уже превысила пять миллионов рублей) помогают сохранять трудовые коллективы и стабильно платить зарплату, - отметил Алексей Гришин.

К слову, финансирование госпрограммы "Содействие занятости населения" в регионе на днях было увеличено на 419,9 миллиона рублей, а программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" - на 377,2 миллиона.

Правда, как рассказал замгубернатора области Константин Венгер, несмотря на широкое информирование, иных работодателей приходится буквально за руку водить по инстанциям, чтобы они заключили договоры, позволяющие поддержать работников. Но для начала некоторым директорам пришлось привести в порядок документацию. Элементарно - подписать ведомости на зарплату.