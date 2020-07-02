Очередной сезон палеонтологических раскопок стартует на знаменитом "кладбище динозавров" близ кузбасского села Шестаково.

Седьмая по счету экспедиция, которые с 2014-го организует Кузбасский государственный краеведческий музей, должна была отправиться в Чебулинский район еще в июне, однако из-за коронавируса планы пришлось скорректировать. Кроме того, бурное половодье этой весной сдвинуло сроки предварительного мониторинга территории Шестаковского яра. Зато как только вода отступила, из подмытого рекой крутого берега Кии буквально посыпались артефакты - зуб мамонта, кости бизонов и других животных четвертичного периода.

Первая рабочая группа экспедиционного отряда должна отправиться из Кемерова в начале июля. А позже к ней намерены присоединиться коллеги из Томска и Санкт-Петербурга.

- Надеюсь, в раскопках примут участие восемь наших студентов и аспирантов, - поделился планами доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского госуниверситета, доктор биологических наук Павел Скучас. - В палеонтологию молодые люди идут охотно, и им нужна практика с исследованиями на основе современных методов. Таким полигоном как раз и может стать Шестаково.

Томские палеонтологи начали работать на кузбасском "кладбище динозавров" еще в 1995 году. Среди сделанных ими находок - остатки мезозойских млекопитающих, доисторических птиц, амфибий и зауропода (гигантского растительноядного динозавра). А после того как в 2014-м в Шестаково начали раскопки специалисты кемеровского музея, этот список значительно вырос. Как уточнил завотделом научных исследований и экспозиций музея Дмитрий Слободин, найдено уже более десятка скелетов пситтакозавров, а также черепа крокодилообразных рептилий, фрагменты черепа и скелета древнего млекопитающего.

Профессор Зоологического института РАН Александр Аверьянов сообщил, что отлично сохранившиеся образцы из кемеровской коллекции просканировали на компьютерном томографе в институте науки и технологий Сколково. Создана трехмерная модель черепа "Пситтакозавра сибирского", которая позволит изучить строение его головного мозга и узнать о том, как видели, слышали и чуяли эти животные. А собранная музеем уникальная коллекция черепов разновозрастных пситтакозавров даст возможность узнать о возрастных изменениях существ этого вида.

- Настало время обобщать и делать выводы из множества накопленных фактов, - уверен представитель томской палеонтологической школы кандидат геолого-минералогических наук Степан Иванцов. - До сих пор нет единого мнения о том, как сформировалось Шестаково-3, где девяносто процентов костей принадлежат пситтакозаврам и лишь десять процентов - млекопитающим, птицам, черепахам, зауроподам и другим животным. Почему столь большое скопление останков одного вида образовалось именно в этом месте? Изучив все находки, которые хранятся в Кемерове и Томске, организуя совместные научные и учебные практики, мы постараемся ответить на этот и другие вопросы.

Кстати

Эксперты полагают, что для популяризации палеонтологического наследия необходимо провести инвентаризацию находок, объединив все имеющиеся в России материалы на цифровой платформе. Пока в стране найдены кости пятнадцати видов динозавров (для сравнения: во всем мире - свыше тысячи видов) и насчитывается три десятка мест, где обнаружены хоть какие-то их останки доисторических существ. А значит, работу нужно продолжать и активизировать. В том числе и в Шестаково, где, кроме динозавров, есть еще масса археологических, исторических и природных памятников. Здесь решено создать научно-исследовательский и музейно-туристический комплекс.