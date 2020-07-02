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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Республике Алтай резко выросло число заболевших коронавирусом

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)

В Республике Алтай за минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 30 человек. А рекорд по заболеваемости был установлен накануне, 1 июля, когда в регионе положительные тесты на COVID-19 были сразу у 64 человек.

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Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, всего в республике по данным на 2 июля лабораторно подтверждено 775 случаев заболевания, 314 человек находятся на стационарной лечении. Больше всего зараженных в Кош-Агачском районе - 437, где на протяжении последнего месяца продолжает разрастаться очаг коронавирусной инфекции. Только за последние два дня число инфицированных в этом районе увеличилось на 58 человек.

Между тем с 3 июля в Республике Алтай планируют возобновить работу туристические объекты. Как ранее заявлял глава региона Олег Хорохордин, турбазам разрешат открыться при условии жесткого соблюдения всех санитарных норм. Ограничения не снимут только в Кош-Агачском районе, где зафиксирован подъем заболеваемости, - район останется закрытым для въезда и выезда.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Пандемия коронавируса COVID-19

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