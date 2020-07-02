Президент России предложил распространить льготную ипотеку на приобретение нового жилья стоимостью до шести миллионов рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - до двенадцати миллионов. Корреспонденты "РГ" выяснили, как ипотечная ставка влияет на выбор недвижимости и готовы ли к новым условиям банки.

Ипотечная программа с господдержкой заработала в конце апреля этого года. Для покупки стандартного жилья в новостройках граждане могут воспользоваться займом по льготной ставке в 6,5 процента годовых, которая действует в течение всего срока выплаты кредита. Максимальная сумма первоначально составляла восемь миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, три миллиона - в других регионах России. Теперь верхняя планка поднялась.

Воспользоваться льготными условиями можно до 1 ноября 2020-го, однако депутаты Госдумы предлагают Банку России продлить действие программы на следующий год.

Как показало исследование Райффайзенбанка и консалтинговой компании MACON, в котором приняли участие более тысячи человек из десяти крупных городов страны, льготной ставкой планируют воспользоваться 86 процентов респондентов. Для одной трети опрошенных снижение ставки стало в принципе первой возможностью обзавестись собственным жильем. При этом большинство покупателей (70 процентов) планируют воспользоваться программой, чтобы улучшить жилищные условия.

По данным пресс-службы Сибирского ГУ Банка России, жители Новосибирской области в январе-апреле 2020 года получили 10,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 23,5 миллиарда рублей. При этом по состоянию на 28 мая банки выдали 549 кредитов на 1,1 миллиарда рублей по программе "Льготная ипотека - 6,5 процента". В целом за время ее действия от жителей региона поступило 3,5 тысячи заявок. Часть из них еще находится на рассмотрении.

- Уже сейчас мы видим, что программа поддерживает ипотечный спрос. Достаточно сравнить два показателя. В январе-апреле 2020 года жители области получили 2 465 ипотечных кредитов на покупку квартир на первичном рынке. За время действия новой программы - а это чуть больше месяца - банки одобрили 2 385 таких кредитов, и частично они выданы, - прокомментировал ситуацию начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

В среднем под действие программы в российских городах подпадает около половины продаваемого жилья. Значение этого показателя в Новосибирске несколько ниже - 43 процента.

- Сейчас мы фиксируем заметное увеличение спроса на квартиры. Безусловно, большая часть потенциальных покупателей планирует привлечение ипотечных средств. Многие воспользуются программой господдержки "2020". Потому что низкая ставка обеспечивает людям стабильность и уверенность в завтрашнем дне даже на фоне грядущего снижения потребительской активности. Сейчас мы видим смещение фокуса в сторону квартир большей площади, потому что платежи в рамках этой программы почти на треть меньше, чем в стандарт-ном случае, - отмечает директор по продажам ГК "КПД-Газстрой" Валерий Коваленко.

- Несколько лет назад было сложно представить, что ставки по ипотеке будут ниже десяти процентов. Но сейчас один из самых выгодных в истории ипотеки периодов для покупки недвижимости, - отмечает начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Ирина Ярыгова.

В рамках программы госсубсидий банки стали предлагать свои ставки по ипотеке.

- В нынешней ситуации российским банкам нужно молниеносно реагировать на инициативы властей, - подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

- "Госпрограмма 2020" пользуется популярностью. Новая ставка позволит поддержать спрос на ипотеку, - отметила заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Нина Крючкова.

По словам генерального директора MACON Ильи Володько, доля ипотечных сделок в общем объеме продаж первичного рынка составляет не менее пятидесяти процентов, поэтому субсидирование процентных ставок является наиболее действенным механизмом поддержки как отрасли, так и непосредственно покупателей жилья.

В Омской области ставку по льготным ипотечным кредитам с господдержкой снизили более чем в два раза. Разницу банкам компенсируют главным образом из средств областного бюджета - на эти цели из региональной казны выделено около 250 миллионов рублей.

- Бюджетные деньги пойдут на погашение трех из шести с половиной процентов ставки, еще 0,4 процента (при подтверждении гражданами доходов справкой из Пенсионного фонда) возьмет на себя "ДОМ.РФ". В результате омичи смогут взять ипотеку под 3,1 процента. И эта ставка сохранится на весь период кредитования, - пояснила корреспонденту "РГ" региональный министр экономики Анна Негодуйко. - Программу реализует Омская региональная ипотечная корпорация, хлопоты по оформлению документов сведены к минимуму.

Облегчить условия ипотеки заставляют обстоятельства. Омская область существенно отстает по объему возводимого жилья от многих регионов страны. Из-за сравнительно низких доходов населения квартиры продаются крайне вяло. Строители давно перестали возводить дома впрок, все больше ориентируясь на действующий спрос. В последние годы объемы ввода жилья стабильно падают. В первом квартале этого года они снизились еще на 12,5 процента, констатирует Омскстат.

Нестабильная ситуация заставляет строителей покидать регион. Поработав вахтовиками на Севере и в столицах, многие там и остаются. За три весенних месяца свою деятельность в регионе прекратило более двухсот компаний, в большинстве - строительные.

Пандемия коронавируса еще более усложнила ситуацию. По прогнозу правительства Омской области, плановые показатели года (567 тысяч квадратных метров жилья) могут быть выполнены на восемьдесят процентов. Льготная ипотека поможет стабилизировать рынок.

- Максимальная сумма ипотечного кредита составляет три миллиона рублей. Размер первоначального взноса - не менее двадцати процентов от стоимости квартиры, - поясняет Анна Негодуйко. - Оформить ипотеку смогут омичи, достигшие 21 года. Возраст гражданина на дату погашения кредита не должен превышать 65 лет. Ипотека действительна только на приобретение жилья от застройщиков.

Стоит сказать, что в последнее время они продают новостройки омичам напрямую, не прибегая к услугам риелторов. Поэтому цена "квадрата" минимальна. В новом микрорайоне Кузьминки в центре левобережья, например, квадратный метр с предчистовой отделкой предлагают за 44 тысячи рублей. Таким образом, однокомнатную квартиру можно приобрести за 1,8 миллиона. По словам менеджеров, льготная ипотека заметно оживила спрос на новостройки. .

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ:

- По итогам первого квартала объемы ввода жилья в целом по стране были на 4,1 процента выше, чем в прошлом году. Но к 1 мая они, наоборот, снизились на пять процентов. Для поддержки отрасли принят ряд мер - субсидирование ипотечной ставки и кредитов застройщикам, выкуп невостребованных квартир у девелоперов, тридцать миллиардов рублей направлено на завершение строительства проблемных домов.

Мы готовим предложения, которые могут обеспечить к 2024 году строительство 120 миллионов квадратных метров ежегодно. Предстоит большая работа по снижению административных барьеров.

Кроме того, минстрой разработал новую методику определения средней стоимости квадратного метра жилья в регионах. Она должна приблизить официальную стоимость недвижимости к рыночным ценам. Специалисты пришли к выводу, что наиболее справедливая стоимость "квадрата" - это сумма средних цен на первичном и вторичном рынках, деленная на два. Сейчас методика передана в минфин и минэкономразвития РФ на согласование.

А как у соседей?

В Алтайском крае, который одним из первых в стране включился в программу льготной ипотеки с господдержкой, уже выдано более 400 кредитов со ставкой до 6,5 процента годовых.

- Такое количество договоров льготного ипотечного кредитования было зарегистрировано за полтора месяца - с 1 мая по 15 июня, - сообщил корреспонденту "РГ" замруководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Андрей Рерих. - В основном жилье с использованием льготной ипотеки в регионе приобретают по договорам долевого участия, то есть непосредственно у застройщиков.

Напомним, что в апреле-мае на рынке недвижимости наблюдался спад деловой активности из-за ограничительных мер в период пандемии. Но введение пониженной за счет государственного субсидирования процентной ставки по ипотеке позволило оживить рынок. Так, по данным Росреестра, если в апреле в Алтайском крае было зарегистрировано 667 договоров долевого участия на приобретение квартир в строящихся домах, то в мае - уже 868.

- По итогам июня ожидается еще более значительный рост сделок с недвижимостью на первичном рынке, поскольку основная масса из более чем четырехсот договоров на ипотеку с господдержкой была оформлена именно в июне, - подчеркивает Андрей Рерих.

Риелторы также отмечают существенный рост сделок. "В июне мы наблюдаем настоящий бум, люди выстраиваются в очередь за жильем в ипотеку под 6,5 процента годовых и ниже. Ведь у некоторых застройщиков по совместным с банками программам ставки доходят до пяти процентов", - сообщил руководитель одного из риелторских агентств Барнаула Дмитрий Дворядкин.

Правда, участники рынка опасаются, что из-за высокого спроса на льготную ипотеку лимит средств, выделенных на ее реализацию в течение шести месяцев - с мая по ноябрь, - закончится значительно раньше. Как это случилось с сельской ипотекой, где основные банки - участники программы уже прекратили выдачу ипотечных кредитов в сельской местности под 2,7 процента годовых, выбрав весь лимит субсидирования.

Подготовила Яна Иконникова