Врачи изменили свое отношение к онкологии

Коронавирус вирус не остановил работу нацпроекта "Здравоохранение". Клиники пополняются современным оборудованием. Особенно это важно для лечения онкологических заболеваний. Ведь главное - как можно раньше выявить болезнь. Поэтому в стране создаются центры амбулаторной онкологической помощи, строятся современные диспансеры, внедряются передовые методы диагностики. Как это происходит, выяснили корреспонденты "Российской газеты".

Кузбасс: новые аппараты для дыхания

Новые наркозно-дыхательные аппараты получили кузбасские онкологи. Современное оборудование позволяет снизить риски осложнений при проведении анестезии во время операций.

"У аппаратов есть различные режимы вентиляции легких, их можно адаптировать под пациентов с любой сопутствующей патологией, - говорит завотделением анестезиологии-реанимации №1 областного клинического онкодиспансера Наталья Сырова. - Врач-анестезиолог лучше контролирует весь процесс". Современным наркозно-дыхательным оборудованием оснащены сегодня все операционные онкодиспансера в городе Кемерово. Такие же аппараты недавно получили филиал в Новокузнецке и первая горбольница в Прокопьевске.

Тула: защита здоровых клеток

В тульском областном онкологическом диспансере появился линейный ускоритель ElektaInfinity. Лечение на новом аппарате сейчас проходят более 20 пациентов с различными локализациями опухолевого процесса.

Заведующий радиотерапевтическим отделением №2 областного онкодиспансера, главный радиолог области Михаил Бобков, рассказывая о новом оборудовании, не скрывает радости: "Это самая современная машина для проведения дистанционной лучевой терапии. Преимущество в том, что устройство позволяет максимально точно повторять контуры опухоли даже очень сложной формы. При этом мы можем подвести облучение к злокачественным клеткам и максимально защитить здоровые ткани".

Приморье: радий придет на помощь

Онкологи Приморья приступили к лечению пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии с костными метастазами. Метод основан на принципах ядерной медицины и заключается в том, что радий, входящий в состав препарата, имеет очень короткую длину волны и не токсичен для костного мозга и крови пациента.

"Онкопацинты получают очень длительное лечение. Сначала им проводится химиотерапия, чтобы воздействовать на очаг опухоли и метастазы, затем, а иногда параллельно, гормонотерапия. Для лечения радием также есть свое терапевтическое окно. Таргетная альфа-терапия позволяет продлить жизнь пациентам и улучшить качество их жизни", - говорит радиотерапевт Наталья Фесик. Лечение пациентов врачи проводят на базе отделений лучевой терапии и радионуклидной диагностики.

Препарат вводится пациенту внутривенно раз в месяц на протяжении полугода. Как отмечает специалист, радий уничтожает метастазы и препятствует возникновению новых. Стандартная доза для введения рассчитывается по специальной формуле.

Новосибирск: рак - уже не приговор

В Новосибирской области до конца года откроют три центра амбулаторной онкопомощи, всего же к 2024 году запланировано ввести в строй 16 таких отделений.

Четыре центра, запущенных в прошлом году, уже работают и принимают пациентов. Они появляются в районах области, что значительно ускоряет и упрощает выявление онкологических заболеваний, позволяет проводить первичное лечение и значительно повышает шансы на выздоровление.

"Это целое клиническое подразделение, куда входит современная диагностика, - рассказал "РГ" главврач Новосибирского областного клинического онкодиспансера Олег Иванинский. - Что позволяет на этапе первичного звена дифференцировать злокачественную опухоль. При необходимости пациента направляют в онкодиспансер. Но на базе амбулаторного онкологического центра по назначению наших врачей может проводиться и химиотерапия, что исключает необходимость для пациента регулярно ездить в областной центр ради плановой процедуры".

Специалисты онкодиспансера отмечают, что пациенты амбулаторных центров поступают к ним с результатами полностью проведенного обследования. А, значит, уже на первом приеме врач может назначить дальнейшее лечение, определить порядок действий для наиболее благоприятного исхода. По словам Олега Иванинского, эта тенденция оправдывает себя, сегодня медики в регионе уже по-другому видят онкологическую помощь.

"И врачи, и пациенты понимают, что онкология сейчас - не приговор, особенно если она выявляется на ранних этапах, - уверен он. - Давно работаю в системе здравоохранения и вижу, что в последние годы государство выделяет на медицину колоссальные деньги. Такого не было никогда. И сегодня российские схемы лечения полностью совпадают с наиболее эффективными мировыми практиками".

Екатеринбург: диагностика стала доступнее

Новое специализированное отделение инвазивной диагностики открыли в Свердловском областном онкодиспансере.

Тысячи пациентов теперь смогут без дополнительных визитов в больницы по месту жительства и длительных записей на прием к специалистам, пройти в одном месте всестороннее обследование.

На полноценный скрининг одного пациента уйдет около недели. Комплекс новейшего оборудования, сконцентрированный в одном месте, позволит и уточнить гистологическое строение злокачественного новообразования, и определить степень поражения организма. До сих пор для жителей отдаленных городов и поселков подобные обследования могли растянуться на месяцы. Под инвазивный диагностический центр в онкодиспансере места не пожалели - освободили целый этаж. Ведь комплексное обследование помогает определиться с тактикой дальнейшего лечения, и, в конечном итоге, сказывается на оперативности и эффективности борьбы со злокачественным новообразованием.

Примеров тому хватает - недавно врачи поведали счастливую историю свой бывшей пациентки. Молодая женщина, у которой после первых родов оперативно выявили рак в позвоночнике и провели сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли, сумела выносить и родить второго ребенка. Сообщения о малыше из палаты роддома они прислала одновременно и мужу, и врачам.

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