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02.07.2020 15:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жителям Кузбасса разрешили посещать пляжи

Текст: Наталья Решетникова (Кемерово)

В Кемеровской области открыли пляжи и места массового отдыха, расположенные у воды. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.

Документ вступил в силу с 2 июля. Пляжи и места отдыха могут работать только с соблюдением целого ряда условий. Например, необходимо дважды в сутки обеззараживать пляжное оборудование, включая скамейки, теневые навесы, кабинки для переодевания. Шезлонги должны быть установлены на дистанции не менее полутора метров.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай
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Стоит отметить, что в ряде регионов Сибири, включая Кузбасс, с сегодняшнего дня устанавливается аномальная жара. 2 и 3 июля температура воздуха будет превышать плюс 30 градусов.

Распоряжение содержит еще ряд изменений режима. Во время спортивных соревнований на стадионах зрители теперь могут занимать до четверти отведенных для них мест (ранее - до 10 процентов).

В Кемеровской области ограничительные меры смягчаются постепенно. Так, крупный курорт Шерегеш возобновил прием гостей с 1 июня. Кафе и рестораны уже открыли летние террасы.

С начала эпидемии в Кузбассе было зарегистрировано около 1,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом. В том числе 62 случая за прошедшие сутки.

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