Распространение коронавируса повлияло на работу всех отраслей экономики и социальной сферы страны. Не стала исключением и Чеченская Республика. Уже сейчас очевидно, насколько сильно в период самоизоляции изменились повседневные отношения населения и органов власти.

Чтобы организовать надежную работу жизненно важных систем, многие учреждения Чечни действуют в режиме высочайшей мобилизации, предоставляя людям медицинскую помощь, продукты питания, средства защиты. Особенно важным является социальное обеспечение пенсионеров, многодетных семей, инвалидов и всех, кто нуждается в помощи и поддержке государства.

С этими задачами удалось справиться во многом благодаря цифровизации госуслуг, которая полным ходом идет в Чечне уже несколько лет. Сейчас республика является одним из лидеров внедрения информационных технологий в социальной сфере. Государственные сервисы становятся удобнее и доступнее.

Период самоизоляции для всех социальных служб стал вызовом колоссальной сложности и заставил по-новому оценить устоявшиеся схемы работы да и весь уклад жизни, показал, насколько необходима кардинальная трансформация системы соцобеспечения. Этот своеобразный стресс-тест продемонстрировал, что быть готовыми на 100 процентов к работе в совершенно новых условиях, которые нельзя было предвидеть, невозможно. Но оперативно преобразовать свою деятельность так, чтобы люди даже не почувствовали "перестройку", оказалось возможным.

Особую актуальность приобрело присутствие клиентских служб даже в самых удаленных населенных пунктах. Сегодня такие службы Пенсионного фонда имеются во всех муниципальных образованиях Чечни. В результате основные социальные вопросы решаются оперативно и качественно.

При этом пришлось ограничить численность специалистов, изолировать тех, кто попал в зону риска. А также усовершенствовать систему взаимодействия между подразделениями, настроить для части персонала, где это возможно, работу в удаленном доступе. Кроме того, отслеживалось состояние здоровья сотрудников, оперативно осуществлялась их замена независимо от того, в каком районе находилось подразделение. Система дистанционного руководства была существенно расширена.

Одним словом, первое полугодие прошло в сложной обстановке. Каковы же итоги работы за этот период? Пенсионный фонд относится к ведомствам, которые не имеют права прерывать свою деятельность. Это учреждение осуществляет выплаты пенсий, пособий, которые порой являются единственным источником дохода для семей. Персонал Пенсионного фонда проявил оперативность, профессионализм и ответственность, начиная с рядового сотрудника клиентской службы и заканчивая руководством. Это самое важное достижение, которое стало фундаментом для нормальной деятельности в непростых условиях. Председатель правления ПФР Максим Топилин выстроил действенную вертикаль управления, которая позволила в максимально короткие сроки перейти в авральный режим. Пришлось выполнять не только свою непосредственную работу, но и, в соответствии с принятыми президентом РФ решениями, начать осуществление единовременных и ежемесячных выплат семьям, имеющим детей. Действовать нужно было оперативно, чтобы обеспечить выплаты в срок. Сейчас уже можно сделать вывод, что эти задачи удалось решить.

При этом сама организация столкнулась с необходимостью перестроить формы взаимодействия с населением, ни на один день не останавливая работу. Личный прием в клиентских службах пришлось закрыть и продолжать взаимодействие с получателями всеми доступными способами. Дистанционное обслуживание клиентов ПФР совершило значительный рывок: на первый план вышло общение через личные кабинеты на сайте фонда, Единого портала государственных услуг, многоканальные телефонные линии клиентской службы. Использовались также whats up-консультант, чат-бот и социальные сети. Параллельно традиционным способом оперативно началось внедрение проактивного назначения выплат. При этом граждане освобождаются не только от хождения по инстанциям. Выплаты назначаются без заявления, а просто по факту появления той или иной жизненной ситуации.

Граждане получают всю причитающуюся соцподдержку в полном объеме и в установленные сроки. Более того, благодаря инициативе главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, досрочные выплаты пенсий, пособий и иной помощи за май были осуществлены до майских праздников и за июнь - до празднования Ураза-байрам.

В настоящее время органы Пенсионного фонда имеют самое современное IT-оборудование, средства связи и материально-техническую базу. На всех уровнях выстроена корпоративная сеть передачи данных. Количество документов, которые гражданин должен предоставлять в Пенсионный фонд, минимизировано. А в случае проактивного оказания услуг вообще не нужны никакие документы. Этого удалось добиться благодаря эффективному межуровневому взаимодействию с применением целого комплекса информационных ресурсов Пенсионного фонда. Налажена и качественная межведомственная связь с использованием федеральных информационных систем.

Осуществить эти перемены было нелегко. Основная сложность и одновременно главная задача - уберечь специалистов от коварной инфекции. В республике обеспечивается соблюдение всех санитарно-гигиенических норм. Были сложности и непосредственно в работе, но они носили временный характер, буквально в начале развертывания новой стратегии деятельности. Благодаря четким и оперативным указаниям главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова для подразделений ПФР всегда горит "зеленый свет". Все ветви региональной власти оказывают посильную помощь в любых ситуациях - даже при передвижении специалистов в ночное время, в выходные и праздничные дни. Ведь в условиях пандемии деятельность структур социальных служб стала практически круглосуточной.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Марина Володина

Не секрет, что когда началось распространение вируса, были опасения, не скажется ли сложившаяся обстановка на своевременном оформлении государственных выплат, пенсий и пособий? Однако этого не случилось. В республике организовано продление выплат пенсий до 1 июля 2020 года по случаю потери кормильца при достижении получателем возраста 18 лет в период с 30 марта по 30 июня 2020 года. При этом не нужно даже представлять документы, подтверждающие факт обучения.

Кроме того, назначается пенсионное обеспечение по старости лицам, для которых сотрудники Пенсионного фонда заблаговременно подготовили все необходимые сведения. Благодаря этому люди, имеющие право на пенсию в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года, могут не обращаться в клиентские службы. Можно обратиться с заявлениями о назначении и доставке пенсии в электронной форме через личный кабинет на сайте ПФР или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом человек проставляет в заявлении отметку о согласии с назначением пенсии по имеющимся в распоряжении территориального органа ПФР сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. При необходимости гражданину оказывают помощь в подаче заявлений. Например, он может проконсультироваться по телефону. Также назначаются пенсии и ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам без их обращения в клиентские службы. Им помогают разобраться в нюансах и подать нужные заявления в телефонном режиме.

Кроме того, территориальные органы ПФР продлевают выплаты пенсий и ежемесячного денежного пособия лицам, признанным инвалидами после переосвидетельствования органами медико-социальной экспертизы в соответствии с временным порядком. Это происходит на основании сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов. Была продлена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии за нетрудоспособного члена семьи после достижения совершеннолетия до 30 июня 2020 года без истребования документов, подтверждающих факт очного обучения и нахождения на иждивении пенсионера этого возраста.

Период самоизоляции для всех социальных служб стал вызовом колоссальной сложности и заставил по-новому оценить устоявшиеся методы работы

В целом ПФ Чечни в сложнейший период сработал "в плюс": не было никаких сбоев, граждане вовремя получали пенсии и необходимые выплаты.

- Огромную важность для нас имеет мнение людей о работе фонда, - подчеркнул глава ПФ по Чечне Мохмад-Эми Ахмадов. - Отзывы мы отслеживаем на всех уровнях, включая социальные сети. Реакция разная, ведь наши соотечественники столкнулись со многими проблемами как психологического, так и материального характера. Но положительных отзывов гораздо больше. Люди благодарят за весомую финансовую поддержку, оказанную государством в непростое время, и за оперативность Пенсионного фонда в решении их вопросов.