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02.07.2020 14:27
Проект: В регионах

Поставщиком электроэнергии в Дагестане станут "Россети Северный Кавказ"

Об этом генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов сообщил журналистам федеральных и макрорегиональных медиа на пресс-конференции в Махачкале.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Опубликован приказ Минэнерго России о присвоении компании "Россети Северный Кавказ" статуса гарантирующего поставщика в Республике Дагестан. Статус действует с первого июля до его присвоения победителю соответствующего конкурса. Решение принято в рамках реорганизации "Дагестанской энергосбытовой компании" и "Дагестанской сетевой компании" с их объединением на базе филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго". "Мероприятия не повлекут за собой дополнительных расходов потребителей. Их цель - повышение эффективности работы электросетевого комплекса республики", - подчеркнул Виталий Иванов.

Механизм передачи функций гарантпоставщика в территориальную сетевую организацию регламентирован "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. Все аспекты процесса также согласованы с руководством Республики Дагестан. Лишение статуса гарантирующего поставщика связано со значительной задолженностью, имеющей многолетнюю историю и образовавшейся из-за низкой платежной дисциплины на розничных рынках электроэнергии.

Основные задачи энергетиков - снижение задолженности, сокращение потерь в сетях, минимизация хищений, обеспечение своевременных платежей для реализации сетевой компанией в полном объеме необходимых ремонтных,  эксплуатационных работ, развития сетевой инфраструктуры.Особо руководитель компании отметил, что запланированные изменения тарифа для населения с первого июля 2020 года связаны не со сменой гарантирующего поставщика, а с ежегодным решением  регионального государственного тарифного органа (РСТ).

Кроме того, как сообщил Виталий Иванов, для перевода абонентов на обслуживание в филиал "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" запланировано оперативное снятие энергокомпанией показаний приборов учета как у юридических, так и у физических лиц. При этом потребители должны будут оплатить только фактически использованную электроэнергию, независимо от того, в какой день будут зафиксированы показания. Никаких дополнительных расходов для потребителей не будет. Все работы по снятию показаний счетчиков будут проводиться бесплатно для жителей.

"Население Дагестана имеет возможность самостоятельно произвести снятие показаний счетчиков на дату, установленную для перехода потребителей (на 01.07.2020 00:00 мск) и передать их в ближайшее отделение филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" или по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-0-200", - сказал Виталий Иванов.

Для проведения договорной кампании с юридическими лицами филиал "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" в течение 20 рабочих дней с момента передачи функций гарантпоставщика направит потребителям предложения о заключении договоров энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии. При этом содержание договоров не меняется, в них производится лишь замена гарантирующего поставщика и реквизиты для оплаты электрической энергии. В случае принятия предложения потребители оплачивают электроэнергию в соответствии с условиями, указанными в уведомлении. Потребление электроэнергии при отсутствии заключенного договора в период с первого июля по 31 августа 2020 года является бездоговорным.

Перевод населения на обслуживание к новому гарантпоставщику будет осуществлен автоматически. В счетах-квитанциях за потребленную электроэнергию изменятся только платежные реквизиты и поставщик электрической энергии. Пункты приема платежей и способы оплаты для населения остаются прежними, номера лицевых счетов абонентов также не изменятся.

Лишение ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" статуса гарантирующего поставщика не освобождает потребителей от обязанности оплаты электроэнергии, полученной в период исполнения энергокомпанией функций поставщика энергоресурса. Все платежи, которые относятся к дебиторской задолженности и возникли до 30 июня 2020 года, будут поступать в счет погашения образовавшихся долгов на расчетные счета прежнего гарантпоставщика. Текущие и авансовые платежи с первого июля 2020 года будут поступать на счет филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

Кроме того, с первого июля в структуру филиала "Дагэнерго" компании "Россети Северный Кавказ" войдет и сетевая "дочка" - АО "Дагестанская сетевая компания". "Актуальность объединения двух дочерних структур "Россети Северный Кавказ" под единым брендом компании назрела давно и призвана обеспечить прозрачность производственных процессов в отрасли Дагестана, а также повысить качество предоставления услуг электроснабжения потребителям региона", - подчеркнул Виталий Иванов.  Он также отметил, что производственный персонал прежнего гарантпоставщика будет сохранен в полном составе и трудоустроен в региональный филиал электросетевой компании.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Чеченская Республика СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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