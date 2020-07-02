В МЧС предупредили о сорокоградусной жаре на Ставрополье

В Ставропольском крае ожидается сильная жара до 40 градусов. Об этом в четверг сообщили в краевом управлении МЧС России.

- В период времени 14-16 часов 3, 4 и 5 июля 2020 года местами в Ставропольском крае ожидается сильная жара +40 градусов, - говорится в сообщении.

В МЧС также добавили, что повышение температуры может привести к чрезвычайным ситуациям из-за деформации асфальта и железнодорожного полотна. Возможны отключения электроэнергии из-за перегрева трансформаторов, повреждения посевов.

В ведомстве рекомендуют без крайней необходимости не выезжать на автомобиле, следить за состоянием здоровья и избегать перегрева.