Неравнодушные люди пытаются спасти Стрелецкий домик в Печорах - единственный из уцелевших до наших дней на Северо-Западе России памятник гражданского деревянного зодчества, возведенный в начале XVIII века в традициях эпохи Ивана Грозного.

Сквозь века

Именно с таких домиков когда-то начались Печоры. В XVI веке, при Иване Грозном рядом с Псково-Печерским монастырем стали селиться городовые казаки - гарнизон царских мушкетеров, которые призваны были охранять от непрошеных гостей обитель, а вместе с ней - и западные рубежи Великого княжества Московского.

Невероятно, но один из построенных стрельцами домиков чудом дожил до наших дней и даже не был затронут пожаром 1939 года, в котором выгорело дотла четыре пятых всех деревянных построек Печор.

И только в последние несколько лет начал разваливаться. В 2018-м у него отвалились ставни, в прошлом году съехала набок кровля... Вдобавок опустевший Стрелецкий домик поедом едят жуки-древоточцы, а поселившиеся между досками его обшивки муравьи усугубляют ситуацию.

Минувшая аномально теплая зима вконец размягчила древесину. Нижние венцы дома стали мягкие, как губка - можно пальцем проткнуть.

Неравнодушные горожане создали общественное движение в защиту этого объекта культурного наследия федерального значения. Возглавила его бывший научный сотрудник Изборского и Пушкинского музея-заповедника Марина Мариненко.

У Стрелецкого домика появилась группа в соцсетях, участники которой ведут собственный скрининг состояния здания, а также разрабатывают тактику и стратегию его спасения. И конечно, сообща пишут запросы и обращения во все инстанции.

Если бы не активисты, уникальное строение могло бы уже пойти под снос. Когда несколько лет назад скончалась последняя хозяйка домика, ее наследники собирались было продать его под очередную гостиницу для паломников Псково-Печерского монастыря, но местные активисты забили тревогу и раскопали документы, согласно которым этот памятник должен был отойти государству еще в советское время.

Оказалось, что один из его послевоенных хозяев, священник, понимая ценность домика, в свое время завещал его Всесоюзному обществу охраны памятников. Но Советский Союз развалился, и Стрелецкий домик так и оставался частным достоянием, пока в XXI веке заново не был поднят вопрос о том, кому же он должен принадлежать.

Под натиском общественности два года назад администрация Печорского района все-таки занялась оформлением домика и земельного участка под ним в муниципальную собственность. Без этого невозможно вкладывать государственные деньги в его обследование и реставрацию.

Сам домик в 2019-м наконец-то обрел хозяина в лице администрации городского поселения города Печоры. А вот землю под ним чиновники пока не перерегистрировали. И если они не успеют этого сделать до осени, то велика вероятность, что Стрелецкий домик опять будет зимовать незащищенным - под ветрами и дождями.

Между тем, пока он официально оставался бесхозным, у него, напомню, съехала набок крыша, а бревна отсырели и начали крошиться, как батон.

Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия разработал проект деревянного шатра, который мог бы уберечь домик от разрушения на то время, пока специалисты создадут проект его реставрации, а главное, найдут на нее средства. Но каждый день промедления с реставрационными работами меняет ситуацию не к лучшему. И уже не факт, что такой шатер поможет. И что домик не придется разбирать по бревнышку и перевозить в сухое место.

Деньги есть, но денег нет

В конце прошлого года на печорских активистов вышли сотрудники Фонда сохранения исторического наследия "Внимание". Они предложили профинансировать не только первоочередные противоаварийные работы по Стрелецкому домику, но и разработку проекта его реставрации.

Предварительную смету составил Александр Попов - гендиректор реставрационного центра в городе Кириллове (Вологодская область), один из самых опытных в России реставраторов памятников деревянного зодчества. По его примерным подсчетам, на исследование домика, чтобы подготовить проект его реставрации, понадобится 2,8 миллиона рублей.

Фонд вызвался собрать эти деньги и еще сколько понадобится на первоочередные меры по спасению памятника.

- Мы мониторим новости на подобные темы и если видим, что нужна наша помощь, - предлагаем ее активистам, - объясняет представитель фонда "Внимание" Ника Артемьева. - Большей частью работы занимается заявитель. В данном случае Марина - главная движущая сила. Стрелецкий домик - достаточно древний памятник, уникальный в своем роде. И без реставрации он быстро погибнет. Так как объект сложный, оценки местных экспертов расходятся. Сейчас Марина собирает мнения ведущих специалистов в области сохранения деревянного зодчества России. На основании этих мнений и решения областного комитета по охране объектов культурного наследия мы будем действовать.

Иными словами, фонд ждет только отмашки псковских чиновников, чтобы начать собирать деньги. Прежде всего - на возведение над домом деревянного каркаса-купола (стоимость материалов и работ - примерно 300-500 тысяч рублей).

Планировалось, что в мае все формальности будут наконец-то соблюдены, комитет вынесет решение, позволяющее активистам приступить к сбору денег. Но процесс затянулся.

Казалось бы, обстоятельства сложились как нельзя лучше. Нашлись и влиятельный реставратор, готовый взяться за дело, и спонсор. Но все упирается в затянувшееся оформление земельного участка...

Я поведу тебя в музей

Идеальное будущее для Стрелецкого домика - это не только его реставрация, но выкуп всей усадьбы и создание целого стрелецкого музея, уверены печорские активисты. В экспонатах недостатка не будет. Взять хотя бы те археологические находки, которые были сделаны во время раскопок, когда к Псково-Печерскому монастырю в 1991 году тянули газопровод: старинную кожаную перчатку, обувную и конскую подковы, пряжку...

Стрельцы же были горазды не только в военном деле. Они мастера на все руки, потому что в свободное от войны время царь разрешал им заниматься ремеслами и даже торговать изделиями собственного производства. А значит, в будущем печорском стрелецком музее можно будет не только проводить всевозможные выставки, но и устраивать мастер-классы.

- Я представляю, как ежедневно к полудню из нашего музея к Псково-Печерскому монастырю будет выдвигаться торжественная процессия воинов в исторических одеждах с пищалями и секирами для торжественной смены караула у входа в обитель, - мечтает Марина.

Проблема только в том, что Стрелецкий домик вот-вот рухнет. Счет идет на месяцы. Еще немного - и спасать будет нечего.

Официально

Вадим Нэдик, и. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области:

- Состояние памятника (имеется в виду Стрелецкий домик, или, как он официально фигурирует в документах, "Посадский дом (дер.)". - Ред.) оценивается как аварийное, требующее проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. В 2019 году выполнен проект первоочередных противоаварийных и консервационных работ на памятнике.

Межевание земельного участка и его постановка на кадастровый учет будут выполнены в текущем году. Вопросы дальнейшего использования памятника требуют детальной проработки, научных исследований и проектных конструкторских решений.

Прямая речь

Марина Мариненко, защитница Стрелецкого домика:

- Я всегда удивляюсь, как этот трехсотлетний старик стоит? Сколько в нем сил и терпения! Чего он ждет? Сколько поколений он пережил, войн, революций... Стоит и смотрит, как мы возимся в бесконечной пыли! Пишем бумажки, ждем ответа, получаем отказ, опять пишем, опять ждем... Мне часто становится очень стыдно перед Стрелецким домиком, перед стрельцами, положившими жизни ради страны. Приезжая в другие страны, мы умиляемся сохраненным памятникам. А ведь наш домик не хуже. Он уникален своим возрастом, назначением, статусом. Он - единственный! В Москве создали Стрелецкий музей из ничего, а у нас есть подлинный Стрелецкий дом, но это совершенно ничего не значит... Мне хочется надеяться, что домик дождется признания. Он не просто так стоит на своем месте триста лет.