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02.07.2020 21:19
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Два часа на Рубенса

Эрмитаж будет работать по строгим правилам
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8197)
Вскоре Эрмитаж откроется для посетителей. Но гулять в музее часами, как прежде, будет пока нельзя. В связи с непростой эпидемической ситуацией Государственный музей кардинально изменил правила для посетителей.
В Эрмитаже появится сразу несколько дополнительных точек для входа и выхода посетителей. Фото: Сергей Николаев/ РГ В Эрмитаже появится сразу несколько дополнительных точек для входа и выхода посетителей. Фото: Сергей Николаев/ РГ
В Эрмитаже появится сразу несколько дополнительных точек для входа и выхода посетителей. Фото: Сергей Николаев/ РГ

Главное новшество - туда можно будет заходить строго по сеансам, например, в 10.00, в 12.00 и так далее. Также в музее можно будет находиться не более двух часов. И в-третьих, ходить можно будет не как угодно, а по строго определенным маршрутам.

Фото: Фото из личного архива
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Эти маршруты и вообще сам алгоритм работы в новых условиях пока прорабатываются. Но петербуржцы уже могли наблюдать что-то подобное в Екатерининском дворце Царского Села, в котором в прошлые годы ввели и маршруты, и сеансы.

Действует система так: гражданин покупает билет, но внутрь он может зайти только с группой, она формируется здесь же, в холле рядом с кассами. Далее группа идет по залам. Маршрут составлен так, чтобы туристы могли идти только вперед, возвращаться нельзя, отставать от группы - тоже.

Чтобы люди не заблудились, маршрут обозначен стойками с перетянутыми шнурами, заходить за них нельзя. Когда все залы пройдены, группа возвращается к точке сбора. Если посетитель хочет посмотреть экспозицию еще раз, он должен купить новый билет. Если он хочет посмотреть какие-то залы, которых не было в этом маршруте, он должен купить билет на другой маршрут.

Будет ли в Эрмитаже такая система в точности повторена, пока сказать сложно, ведь сейчас все-таки не лучшее время для формирования групп посетителей в холлах.

Фото: iStock
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К тому же в Эрмитаже есть залы, которые пользуются огромным интересом, например, дети всегда толпятся в Рыцарском зале Зимнего дворца, всегда многолюдно у часов "Павлин". А, например, в залах, посвященных материальной культуре Ближнего Востока в Зимнем дворце, почти всегда свободно. Нет толп и в залах западной живописи Нового времени в Главном штабе. Тем не менее и эти залы пользуются большой любовью у ценителей.

В Эрмитаже говорят, что схема посещения музея будет меняться каждые две недели с учетом ситуации.

Отдельный вопрос - дата открытия Эрмитажа. Вообще-то государственные музеи в Петербурге с 6 июля получили право принимать посетителей. Но генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что на подготовку музея к открытию требуется время и ориентировочно в музей можно будет попасть с середины месяца.

Эрмитаж, как и все музеи Северной столицы, должен будет работать с соблюдением предписаний городских властей и Роспотребнадзора. Базовые требования такие: все посетители и работники обязаны быть в масках и перчатках, потоки входящих и выходящих не должны пересекаться.

Фото: AP
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В Эрмитаже говорят, что появятся несколько дополнительных точек входа и выхода.

Сколько времени продлятся ограничения, в музее не знают. Работники Эрмитажа выражают надежду, что к декабрю уж точно все закончится.

Новые правила Эрмитажа вызвали переполох в соцсетях. Пользователи разделились на два лагеря.

Одни говорят, что любят Эрмитаж за возможность часами бродить по залам, а ходить в группе в одном направлении по строго определенному маршруту им не интересно. Другие, наоборот, с нетерпением ждут открытия музея, чтобы увидеть хоть что-нибудь, тем более что в самом Эрмитаже обещают составить маршруты так, чтобы показать посетителям самые разные экспонаты.

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