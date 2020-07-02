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02.07.2020 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За опасный фасад - два года

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 142(8196)
В Мурманске отправился за решетку директор компании "Два Н+", занимающейся обслуживанием многоквартирных домов. Некачественная работа этого предприятия едва не стоила жизни 23-летней горожанке.
Фото: iStock
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Вечером 16 декабря 2016 года девушка проходила мимо дома на проспекте Ленина, 78, когда с пятого этажа здания обрушились части бетонной плиты и стяжек площадки пожарного перехода. Девушка получила тяжелые увечья, в том числе открытую черепно-мозговую травму.

Сотрудники областного Следственного управления СК РФ выяснили, что директор распорядился проводить осмотры дома формально, чтобы сэкономить деньги и увеличить прибыль. Кроме того, директор не привлек к этим работам ни квалифицированных подрядчиков, ни необходимую технику, позволяющую провести осмотр дома на высоте.

Расследование потребовало больших усилий и заняло много времени. Изъят и проанализирован большой объем документов, регламентирующих деятельность организации, получены результаты ряда судебных экспертиз, в том числе строительно-технических. Следователи допросили около 70 свидетелей и специалистов.

Теперь экс-директору придется провести два года в исправительной колонии общего режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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