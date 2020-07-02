В Мурманске отправился за решетку директор компании "Два Н+", занимающейся обслуживанием многоквартирных домов. Некачественная работа этого предприятия едва не стоила жизни 23-летней горожанке.

Вечером 16 декабря 2016 года девушка проходила мимо дома на проспекте Ленина, 78, когда с пятого этажа здания обрушились части бетонной плиты и стяжек площадки пожарного перехода. Девушка получила тяжелые увечья, в том числе открытую черепно-мозговую травму.

Сотрудники областного Следственного управления СК РФ выяснили, что директор распорядился проводить осмотры дома формально, чтобы сэкономить деньги и увеличить прибыль. Кроме того, директор не привлек к этим работам ни квалифицированных подрядчиков, ни необходимую технику, позволяющую провести осмотр дома на высоте.

Расследование потребовало больших усилий и заняло много времени. Изъят и проанализирован большой объем документов, регламентирующих деятельность организации, получены результаты ряда судебных экспертиз, в том числе строительно-технических. Следователи допросили около 70 свидетелей и специалистов.

Теперь экс-директору придется провести два года в исправительной колонии общего режима.