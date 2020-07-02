Новости

Жителям Кузбасса разрешили посещать пляжи 15:31
Площадь пожара в центре Москвы выросла в четыре раза 15:29
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа 15:29
В Тульской области сиделка получила срок за убийство пенсионерки 15:26
В Москве на 3 июля объявлен "желтый" уровень опасности 15:16
Бирюков: Реконструкция электроподстанции "Гольяново" завершится в этом году 15:11
Радарное исследование Луны поставило под сомнение гипотезу ее происхождения 15:10
Посольство РФ прокомментировало случаи чумы в Монголии 15:08
Володин: С принятием поправок граждане смогут повлиять на качество власти 15:06
Ранний ВАЗ-2103: много хрома и черно-красный салон 15:00
Под пирамидой Луны найден спуск в подземный мир Теотиуакана 14:53
Вышел трейлер комедии с Лиамом Нисоном "Сделано в Италии" 14:51
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка 14:48
Новое Нахимовское училище откроется в Калининграде к 1 сентября 14:47
Новак спрогнозировал ускоренный отказ от потребления нефти после пандемии 14:44
COVID-госпиталь Пироговского Центра выписал последнего пациента 14:35
В центре Москвы произошел крупный пожар 14:31
Песков назвал приоритетные задачи в работе глав регионов РФ 14:17
Ученые Самары и Беларуси исследуют ионосферу Земли с помощью наноспутников 14:10
Какие сюрпризы готовят кубанские писатели коллегам из гомельской области 14:09
У 41 призывника выявили коронавирус 14:08
Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи 14:00
Матвиенко подчеркнула абсолютную легитимность поправок к Конституции 13:50
Вышел русский трейлер фильма про пса-телепата "Думай как собака" 13:48
Путин в четверг проведет заседание оргкомитета "Победа" 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 14:00
Проект: В регионах

Плюс три процента

С 1 июля выросли тарифы на коммунальные услуги
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 142(8196)
Со второго полугодия, как и ожидалось, выросла плата за коммунальные услуги. Однако петербургские власти продолжают политику сдерживания тарифов, поэтому в квитанции обычного горожанина сумма должна увеличиться не более чем на три с половиной процента.
Фото: Александр Корольков/ РГ
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Наиболее существенную часть составляет плата за отопление. Для большинства петербуржцев она начисляется за фактическое потребление, то есть в квитанции отображается ситуация за прошедший месяц. Именно поэтому в июньских квитанциях тоже была строка "отопление", хотя фактически отопительный сезон в Санкт-Петербурге завершился в мае. С 1 июля 2020 года тепло в квартире обойдется петербуржцам в 1818,29 рубля за гигакалорию, а горячее водоснабжение - 109,10 рубля за кубометр. Для сравнения: раньше эти тарифы составляли 1765,33 и 105,92 рубля соответственно.

- Общий платеж за коммунальные услуги для семьи из трех человек, проживающей в квартире с наиболее характерной степенью благоустройства, при расчете по нормативам потребления с 1 июля практически сохранится, - подытоживают в Смольном. - Изменение тарифа на три процента является исторически минимальным темпом прироста начиная с 2011 года.

При этом стоит отметить, что столь незначительный рост - заметно ниже текущего показателя инфляции - результат существенных переговоров с ресурсоснабжающими организациями. Например, финансовая модель ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" предусматривала во втором полугодии 2020 года рост тарифа для населения на десять процентов.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Кому выгодно платить за свет по многоставочному тарифу

Отметим, что если доля расходов в совокупном доходе петербургской семьи превышает 14 процентов, она имеет право на компенсацию из городского бюджета. Для получения субсидии необходимо обратиться в СПб ГКУ "Городской центр жилищных субсидий". Сейчас это можно сделать дистанционно, через портал "Госуслуги".

- В связи со сложившейся эпидемической ситуацией всем гражданам, кто уже получает субсидию, право на нее с марта по сентябрь будет продлеваться автоматически на очередной шестимесячный срок, - уточняют в Смольном.

Эпидемическая ситуация, кстати, наложила свой отпечаток и на прошедший отопительный сезон, он был самым длительным за последние 40 лет, продолжался 254 дня и завершился 26 мая. На этот период были остановлены работы по подготовке теплосетей к будущей зиме, поэтому сейчас они ведутся в ускоренном темпе.

А как у соседей

В Мурманской области жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля в среднем на три процента.

В Псковской области индекс увеличения цен на услуги ЖКХ составит в среднем 2,4 процента. Меньше всего подорожает отопление - на 2,1 процента.

В Республике Коми рост тарифов на "коммуналку" с 1 июля составит 6,4 процента.

На заметку

Тарифы на услуги ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2020 года:

холодная вода и водоотведение - 32,53 рубля за кубометр,

горячее водоснабжение - 109,10 рубля за кубометр;

отопление - 1818,29 рубля за гигакалорию;

электроэнергия - 4,82 рубля за киловатт в час (для домов с газовыми плитами) и 3,61 рубля (для домов с электроплитами).

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Регулирование тарифов в ЖКХ

Главное сегодня

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
Мишустин: Голосование подтвердило поддержку предложенного Путиным курса
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Казахстан снова вводит карантин на 14 дней