Со второго полугодия, как и ожидалось, выросла плата за коммунальные услуги. Однако петербургские власти продолжают политику сдерживания тарифов, поэтому в квитанции обычного горожанина сумма должна увеличиться не более чем на три с половиной процента.

Наиболее существенную часть составляет плата за отопление. Для большинства петербуржцев она начисляется за фактическое потребление, то есть в квитанции отображается ситуация за прошедший месяц. Именно поэтому в июньских квитанциях тоже была строка "отопление", хотя фактически отопительный сезон в Санкт-Петербурге завершился в мае. С 1 июля 2020 года тепло в квартире обойдется петербуржцам в 1818,29 рубля за гигакалорию, а горячее водоснабжение - 109,10 рубля за кубометр. Для сравнения: раньше эти тарифы составляли 1765,33 и 105,92 рубля соответственно.

- Общий платеж за коммунальные услуги для семьи из трех человек, проживающей в квартире с наиболее характерной степенью благоустройства, при расчете по нормативам потребления с 1 июля практически сохранится, - подытоживают в Смольном. - Изменение тарифа на три процента является исторически минимальным темпом прироста начиная с 2011 года.

При этом стоит отметить, что столь незначительный рост - заметно ниже текущего показателя инфляции - результат существенных переговоров с ресурсоснабжающими организациями. Например, финансовая модель ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" предусматривала во втором полугодии 2020 года рост тарифа для населения на десять процентов.

Отметим, что если доля расходов в совокупном доходе петербургской семьи превышает 14 процентов, она имеет право на компенсацию из городского бюджета. Для получения субсидии необходимо обратиться в СПб ГКУ "Городской центр жилищных субсидий". Сейчас это можно сделать дистанционно, через портал "Госуслуги".

- В связи со сложившейся эпидемической ситуацией всем гражданам, кто уже получает субсидию, право на нее с марта по сентябрь будет продлеваться автоматически на очередной шестимесячный срок, - уточняют в Смольном.

Эпидемическая ситуация, кстати, наложила свой отпечаток и на прошедший отопительный сезон, он был самым длительным за последние 40 лет, продолжался 254 дня и завершился 26 мая. На этот период были остановлены работы по подготовке теплосетей к будущей зиме, поэтому сейчас они ведутся в ускоренном темпе.

А как у соседей

В Мурманской области жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля в среднем на три процента.

В Псковской области индекс увеличения цен на услуги ЖКХ составит в среднем 2,4 процента. Меньше всего подорожает отопление - на 2,1 процента.

В Республике Коми рост тарифов на "коммуналку" с 1 июля составит 6,4 процента.

На заметку

Тарифы на услуги ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2020 года:

холодная вода и водоотведение - 32,53 рубля за кубометр,

горячее водоснабжение - 109,10 рубля за кубометр;

отопление - 1818,29 рубля за гигакалорию;

электроэнергия - 4,82 рубля за киловатт в час (для домов с газовыми плитами) и 3,61 рубля (для домов с электроплитами).