Новое Нахимовское училище откроется в Калининграде к 1 сентября

К началу нового учебного года в Калининграде откроется филиал Нахимовского военно-морского училища.

Как рассказали в Минобороны, открытие нового филиала позволит завершить создание сети нахимовских училищ на флотах. Сейчас такие училища обучают детей в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мурманске и Севастополе.

В военном ведомстве отметили, что строительства учебного заведения в Калининграде проинспектировал замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

В начале сентября новое училище примет 240 воспитанников.

В Минобороны уточнили, что работа над проектом потребовала учитывать особенности Калининграда. "В частности, тесная, дом к дому, средневековая сдержанность и лаконичность застройки города", - рассказали в военном ведомстве. Нахимовское училище будет выполнено в смешанном стиле, современная эклектика будет соседствовать с элементами прусской архитектуры.