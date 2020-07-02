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02.07.2020 14:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новое Нахимовское училище откроется в Калининграде к 1 сентября

Текст: Александр Степанов

К началу нового учебного года в Калининграде откроется филиал Нахимовского военно-морского училища.

Как рассказали в Минобороны, открытие нового филиала позволит завершить создание сети нахимовских училищ на флотах. Сейчас такие училища обучают детей в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мурманске и Севастополе.

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В военном ведомстве отметили, что строительства учебного заведения в Калининграде проинспектировал замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

В начале сентября новое училище примет 240 воспитанников.

В Минобороны уточнили, что работа над проектом потребовала учитывать особенности Калининграда. "В частности, тесная, дом к дому, средневековая сдержанность и лаконичность застройки города", - рассказали в военном ведомстве. Нахимовское училище будет выполнено в смешанном стиле, современная эклектика будет соседствовать с элементами прусской архитектуры.

Власть Безопасность Армия Общество Образование Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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