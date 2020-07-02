Петербургским стационарам (за исключением тех, которые оказывают помощь больным с СОVID-19) Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу разрешил возобновить оказание плановой госпитализации. Однако не все городские стационары смогли начать прием плановых пациентов.

В целом порядок оказания плановой помощи в стационарных условиях определен. Главное отличие от правил предыдущих, к которым мы все привыкли: не ранее чем за семь дней до плановой госпитализации пациент должен сдать анализ на COVID-19. При поступлении пациента (в том числе для высокотехнологической помощи) будет терапевтический (педиатрический) осмотр. При признаках ОРВИ - рентген или КТ легких. Взятие мазков на наличие новой инфекции.

Возобновили плановую госпитализацию крупные многопрофильные стационары. Во многих госпитализация вот-вот начнется. Как пояснил "РГ" Антон Повзун, главный врач клиник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, в институте еще не начали плановую госпитализацию. Поскольку пациент, нуждающийся в плановом лечении, предварительно должен пройти так называемую отборочную комиссию, которая и подтверждает необходимость лечения в стационаре и сроки госпитализации. Как организовать работу комиссии в условиях запрета на посещение больниц (а его не отменяли) - сейчас решается.

Что касается клиник федерального подчинения, то исходят из собственной ситуации. Например, в Национальном центре психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева пациент должен прийти на госпитализацию, имея на руках анализ на коронавирус. При госпитализации его помещают в отдельный бокс, делают свой анализ на ковид. Лишь после отрицательного результата кладут вотделение.