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02.07.2020 18:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под бокс

Больницы встречают плановых пациентов
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург )
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8197)
Петербургским стационарам (за исключением тех, которые оказывают помощь больным с СОVID-19) Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу разрешил возобновить оказание плановой госпитализации. Однако не все городские стационары смогли начать прием плановых пациентов.

В целом порядок оказания плановой помощи в стационарных условиях определен. Главное отличие от правил предыдущих, к которым мы все привыкли: не ранее чем за семь дней до плановой госпитализации пациент должен сдать анализ на COVID-19. При поступлении пациента (в том числе для высокотехнологической помощи) будет терапевтический (педиатрический) осмотр. При признаках ОРВИ - рентген или КТ легких. Взятие мазков на наличие новой инфекции.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Возобновили плановую госпитализацию крупные многопрофильные стационары. Во многих госпитализация вот-вот начнется. Как пояснил "РГ" Антон Повзун, главный врач клиник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, в институте еще не начали плановую госпитализацию. Поскольку пациент, нуждающийся в плановом лечении, предварительно должен пройти так называемую отборочную комиссию, которая и подтверждает необходимость лечения в стационаре и сроки госпитализации. Как организовать работу комиссии в условиях запрета на посещение больниц (а его не отменяли) - сейчас решается.

Что касается клиник федерального подчинения, то исходят из собственной ситуации. Например, в Национальном центре психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева пациент должен прийти на госпитализацию, имея на руках анализ на коронавирус. При госпитализации его помещают в отдельный бокс, делают свой анализ на ковид. Лишь после отрицательного результата кладут вотделение.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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