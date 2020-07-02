В акватории Финского залива практически на границе с Петербургом заметили дельфинов. Группа из шести особей плескалась в ста метрах от пляжа в поселке Приветинское. Для биологов это стало удивительной новостью, ведь последнее свидетельство о появлении дельфинов в этих местах датировано 1935 годом.

Дельфинов у Приветинского заметила семья отдыхающих. Вначале на животных обратили внимание дети, сказали родителям. Те не поверили: ну какие под Петербургом могут быть дельфины. Но затем увидели сами. Передали информацию зоозащитникам.

В Петербурге и Ленобласти жизнь морских млекопитающих отслеживают волонтеры из Фонда друзей балтийской нерпы. Там сообщению не удивились. Оказалось, за несколько дней до путешествия к границам Петербурга эта же группа дельфинов была замечена у финского города Ловийсы.

В 1935 году возле поселка Репино - тогда он относился к Финляндии и носил название Куоккала - местные жители нашли тело погибшего беломордого дельфина. Уже тогда появление этих животных в Финском заливе было редким, о дельфине написали местные газеты, информацию взяли на заметку исследователи.

И вот теперь целая группа.

Когда зоозащитники рассказали о дельфинах, пользователи соцсетей начали на все лады склонять фразы про то, насколько очистилась природа в период пандемии. Но, как оказалось, коронавирус и падение морских перевозок здесь ни при чем. Петербуржец Александр Кузнецов предоставил видеозапись, на которой видно, как в Выборгском заливе воодушевленно плескалась группа дельфинов. Причем, как оказалось, запись была сделана летом прошлого года. Дельфинов заметили мужчины, обустраивающие форелевое хозяйство на местной турбазе. Работники удивились появлению дельфинов, рассказали друзьям, но в соцсетях запись не опубликовали, и только сейчас, на волне обсуждений, видео было обнародовано.

Впрочем, говорить о том, что дельфины решили поселиться в окрестностях Петербурга, преждевременно.

- Появление дельфинов в Финском заливе - это необычный эпизод. В последние годы таких сообщений не поступало. Но делать однозначные выводы, с чем связано появление животных, я бы не стала, - говорит Вера Краснова, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН.

Эксперт подчеркивает, за морскими млекопитающими необходимо вести наблюдения, анализировать ситуацию на протяжении многих лет. К сожалению, в Финском заливе, да и во многих других акваториях, мониторинг на постоянной основе не ведется, в лучшем случае ученые имеют дело с единичными свидетельствами очевидцев, которые не могут предоставить полных данных.

- По имеющимся снимкам мы не можем сказать, какой конкретно вид наблюдали в Финском заливе, - это афалины или беломордые дельфины. Последние обитают в Северной Атлантике, и, по идее, Балтийское море для них мало привлекательно, - размышляет Вера Краснова.

Где сейчас резвится группа дельфинов, наделавшая такой переполох, ни ученые, ни зоозащитники не знают. Попозировав в объективы фотокамер, животные исчезли, оставив специалистов в серьезных раздумьях.