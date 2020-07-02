В Калининграде ввели региональные субсидии для самозанятых

В Калининградской области безработные, желающие обрести статус самозанятых граждан, получат по 50 тысяч рублей "подъемных" из казны.

Претендовать на "подъемные" калининградцы могут при выполнении двух условий: они должны быть зарегистрированы в центре занятости, следующим местом их трудоустройства должно стать собственное предприятие, созданное с использованием региональной субсидии. Бюджетные деньги можно потратить на организацию своей хозяйственной деятельности. Заявление можно подать дистанционно через личный кабинет интерактивного портала центра. К концу июня поддержкой воспользовались уже более ста калининградцев. Получатели вправе выбирать различные налоговые режимы.

- Субсидия становится доступной и для тех безработных, которые с 1 июля начинают оформляться в качестве самозанятых, - пояснила министр социальной политики региона Анжелика Майстер.

Бюджетные деньги можно потратить на организацию своей хозяйственной деятельности

Речь идет о налоге на профессиональный доход (НПД), который также называют налогом для самозанятых. Этот режим крайне выгоден и удобен. Отчисления - четыре процента от заработка, если клиентами являются физические лица, и шесть процентов при работе с бизнесом - предприниматель переводит государству с помощью специального приложения ФНС России. Нет ни отчетности, ни дополнительных выплат.

В Калининградской области, как и во многих других регионах страны, НПД начал действовать 1 июля. Региональные власти полагают, что число обращений за "подъемными" в ближайшее время возрастет.